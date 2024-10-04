Orta Doğu'da eller tetikte! İsrail yine hedef aldı: Beyrut'a yoğun bombardıman
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan ve Suriye'yi hedef aldı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı 18 yıl sonra karadan işgale başladı.Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ailesiyle birlikte İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı. İsrail Radyosu İran'ın balistik füze saldırısına işgal ordusunun yanıt vermeyi planladığını duyururken İsrail basını İran'ın bu gece vurulacağını iddia etti. Öte yandan İsrail yine Beyrut'u hedef aldı ve bir dizi hava saldırısı düzenledi. İşte anbean bölgeden gelişmeler...
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katlederek soykırım gerçekleştiren İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatarak savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen Tel Aviv yönetimine İran'dan 1 Ekim tarihinde yanıt geldi. İran'ın fırlattığı füzelerin ardından İsrail'in misilleme çalışması içerisinde olduğu açıklandı.
İsrail ordusu, gece gündüz demeden Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alarak yoğun bombardıman düzenliyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
BEYRUT'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.
Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti. İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapmadı.
HİZBULLAH: EN AZ 25 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
"SAKLADIKLARI ŞEYLER ORTAYA ÇIKACAK"
İsrail ordusunun en az 25 subay ve askerinin yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, İsrail'in, kayıplarının bir kısmını itiraf ettiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından sakladığı şeyler ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.
İSRAİL BEYRUT'U YİNE BOMBALADI
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Vurulan bölgeden dumanlar yükseldi.
LÜBNAN ORDUSUNDAN "CASUSLUK" UYARISI
Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik barbarca saldırılarının devam ettiği bir ortamda bazı sosyal medya platformlarında video, bağlantı ve uygulamalar yayınladığı ifade edildi.
"CASUS SİTELERE GİRMEYİN"
Bunun, vatandaşları casusluk ve bilgi toplamak için tasarlanmış sitelere çekme amacı taşıdığı kaydedilen açıklamada, Lübnanlılar, ülke ve toplum için güvenlik riski oluşturduğu için bu sitelere girmemeye çağrıldı. Lübnan'da, İsrail'in yerel casus ağları aracılığıyla güvenlik ihlallerinde bulunmasından endişe ediliyor.
İRAN'IN BATISINDA HAVA SAHASI KAPATILDI
İran ülkenin batısında hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Hava sahasının her gece 17.00 - 01.30 saatleri aralarından askeri tatbikat nedeniyle kapatıldığı belirtildi.
İNGİLTERE'NİN İSRAİL RAHATSIZLIĞI
Tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uygun davranmaya çağıran Lammy, "Önceliğimiz iki tarafta da acil ateşkes sağlanması, böylece İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evine dönebilmesidir." değerlendirmesini yaptı.
İRAN'DAN İSRAİL'E YANIT
İSRAİL BU GECE Mİ İRAN'I VURACAK?
İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail bu gece İran'ı vurmaya hazırlanıyor. İsrail medyasında "Kabine güçlü bir saldırı başlatmaya karar verdi" iddiaları yer aldı.
NETANYAHU: İRAN'I VURACAĞIZ
İsrail Başbakanı katil Netanyahu, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada İran'a karşılık vereceklerini belirterek "Yaklaşık bir ay önce, Gazze'deki Hamas taburlarının imhasının sonlarına doğru, kuzeydeki vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmeye başladık. " dedi ve şöyle konuştu:
"Nasrallah'ı ve Hizbullah'ın tepesini ortadan kaldırdık. Rıdvan gücünün komutanlarını ortadan kaldırdık. Celile'yi işgal etmeyi ve vatandaşlarımıza 7 Ekim'dekinden daha büyük ve korkunç bir katliam yapmayı planlayan güçtü bunlar. İran daha önce iki kez saldırdı. Bu kez tarihin en büyük balistik füze saldırılarından birinde yüzlerce füze ateşledi. Biz de bu saldırılara karşılık vereceğiz."
ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ
MACRON 40 BİN KİŞİ ÖLDÜKTEN SONRA KONUŞTU
France Inter radyosuna konuşan Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.
Macron, bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade etti.
Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini savunan Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti
Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz." ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Emmanuel Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata." dedi.
Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." diye konuştu.
İSRAİL ORDU RADYOSU: İRAN'A YANIT PLANLANIYOR
İsrail ordu radyosu, İran'ın "Nasrallah, Haniye ve Nilfuruşan'ın intikamı" olduğunu söylediği balistik füze saldırısına İsrail ordusunun yanıt vermeyi planladığını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre İsrail Savunma Kuvvetleri, verilecek yanıtın "ciddi ve önemli" olacağı konusunda uyarırken yaklaşık 200 balistik füze ile düzenlenen İran saldırısının "sonuçları olacağını" söyledi.
ABD'DEN LÜBNAN'A YAKLAŞIK 157 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM
ABD, Lübnan'daki ve bölgedeki "çatışmalardan" etkilenenler için yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki ve bölgedeki "çatışmalardan" etkilenenlere yardım sağlayacaklarını bildirdi.
Blinken, yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardımın, Lübnan içinde yerinden edilen kişilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.
Bu yardımın Suriye'ye kaçanlara da destek olacağını ifade eden Blinken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) bu yardımın 11,5 milyon dolarlık kısmını halihazırda yaptığını belirtti.
Bakan Blinken, bu yardımın USAID ve Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu aracılığıyla yapılacağını kaydetti.
Blinken, ABD'nin, Lübnan'da ve bölge genelinde savunmasız durumda olanlara yardım etmeye kararlı olduğunu belirterek, diğer bağışçıları da insani ihtiyaçlara katkıda bulunmaları için kendilerine katılmaya çağırdı.
CAMİYE HAVA SALDIRISINI İTİRAF ETTİLER
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde içinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentindeki Salah Gandur hastanesinin yakınındaki camiye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, caminin Hizbullah tarafından karargah olarak kullanıldığı ileri sürüldü.
İsrail'in dün gece Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralanmıştı.
KATİL İSRAİL O BÖLGELERİN BOŞALTILMASINI İSTEDİ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Paylaşımında Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayan Adraee, haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istedi.
Filistinli grupların söz konusu bölgelerden İsrail'e saldırı düzenlediğini savunan Adraee, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı başlatacağını belirterek, bölge sakinlerine "güvenli" olduğunu ileri sürdüğü yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.
UNIFIL, LÜBNAN'DAKİ MEVZİLERİNDE KALMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ AÇIKLADI
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceklerini ve gerektiğinde devreye sokmak üzere hazır "acil durum" planları olduğunu söyledi.
UNIFIL Sözcüsü Tenenti, İsrail'in birliklerini geri çekmesi yönündeki talebine ilişkin açıklama yaptı.
Tenenti, 30 Eylül'de İsrail ordusunun Lübnan'a sınırlı kara saldırıları düzenleme niyetini kendilerine bildirdiğini ve bazı mevzilerin yerini değiştirmelerini talep ettiğini aktardı.
"Barış gücü askerlerimiz Lübnan'daki tüm mevkilerde kalmaya devam ediyor, duruşumuzu ve faaliyetlerimizi düzenli olarak ayarlıyoruz ve gerektiğinde devreye sokulmaya hazır acil durum planlarımız var" diyen Tenenti, bu planlar hakkında ayrıntılı bilgi vermezken tüm aktörleri Barış Gücü'nün emniyet ve güvenliğine saygı göstermeye davet etti.
Tenenti, "Lübnan ve İsrail'i, sadece sözde değil eylemde de bölgede istikrarı geri getirecek tek geçerli çözüm olan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına bağlı kalmaya çağırıyoruz." dedi.
GÜNEY KORE LÜBNAN'DAKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR
Güney Kore, Lübnan'daki 96 vatandaşını taşıyan askeri uçağın başkent Seul'ün güneyindeki hava üssüne iniş yaptığını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından Lübnan'daki vatandaşların tahliye sürecine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Lübnan'daki 96 Güney Koreliyi taşıyan askeri uçağın Seul'ün güneyindeki Seongnam'da bulunan Seul Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi.
Güney Kore'nin, Lübnan ve Orta Doğu'daki durumu yakından takip etmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, bölgedeki Güney Korelileri korumak için de gerekli tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığının 2 Ekim'deki verilerine göre Lübnan'da 130, İran'da 110 ve İsrail'de 480 Güney Kore vatandaşı bulunuyor.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2 Ekim'de, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından Güney Korelilerin tahliyesi için askeri nakliye uçaklarının derhal bölgeye gönderilmesi talimatı vermişti.
TERÖR ORDUSU GAZZE'DE SON 24 SAATTE 23 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 42 saatte düzenlediği saldırılarda 23 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 364 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 23 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 825'e, yaralı sayısının da 96 bin 910'a yükseldiği kaydedildi.
İSRAİL İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE Mİ SALDIRACAK?
CNN, ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacağına dair Başkan Joe Biden yönetimine güvence vermediğini söylediğini öne sürdü.
CNN'nin haberine göre, adı açıkanmayan ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacağının güvencesini ABD'ye verip vermediği soruldu.
Yetkili, bu soruya "(İsrail'den) Gücün yanı sıra biraz bilgelik görmeyi umuyor ve bekliyoruz ancak bildiğiniz gibi bunun garantisi yok." yanıtını verdi.
Öte yandan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise CNN'e verdiği mülakatta ABD Başkanı Biden'ın "Eğer onların (İsrail'in) yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." şeklindeki açıklamasını eleştirdi.
İran'ın "ABD'nin düşmanı", İsrail'in ise "müttefiki" olduğunu kaydeden Bolton, "Bence Başkan, İsrail'in seçeneklerinden bahsederek çok büyük bir hata yapıyor." dedi.
Bolton, "İsrail ne yapmalı?" sorusu üzerine "İsrail, İran'ın nükleer silah programını ortadan kaldırmalı, ABD de İsrail'e yardım etmeli. Bunu yapmanın tam zamanı." yanıtını verdi.
TERÖR ORDUSU GAZZE'DE KANA DOYMUYOR!
İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze'nin orta kesimi ve kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin toplu bulunduğu yerlere ve kaldığı bir çadır ile bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nden bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Beyt Hanun'a düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
İlk yardım ekiplerinin bildirdiğine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 6 kişi can verdi.
Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki bir sağlık kaynağının bildirdiğine göre, kentteki Ahmed el-Kürdi Okulu'nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen İsrail hava saldırısında bir çocuk öldü.
Görgü tanıkları, Nusayrat Kampı'nın batısında İsrail hücum botları, helikopterleri ve askeri araçlarından yoğun silah atışlarının yapıldığını, kampın kuzeyinde İsrail ordusunun bazı binaları havaya uçurduğunu belirtti.
İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bölgelere hava saldırıları devam ediyor.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesindeki Saad Nayil kasabasına düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinin orta kesimine gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.
Saad Nayil kasabasında bir evin vurulduğu saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.
İsrail, başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine de gece en az 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırılarda Kaim Camisi çevresi, Burc el-Beracine, Haret Hıreyk’teki Seyyid eş-Şuheda Kompleksi çevresi, Ruveys, Ebyad ve Şuveyfat'taki el-Ecniha el-Hamse bölgeleri hedef alındı.
Bu saldırılar, İsrail ordusunun bazı bölgelerdeki sivillere tahliye dayatmasının hemen ardından gerçekleşti.
İsrail ordusu, ilk hava saldırısından önce Beyrut’un güneyindeki Burc el-Beracine Mahallesi'nde Hizbullah'a ait binayı hedef alacaklarını duyurarak "sakinlerin derhal bölgeden uzaklaşmalarını" talep etti.
Ayrıca, İsrail ordusu sözcüsü, Dahiye bölgesindeki sivillere de bölgelerini derhal terk etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Addeyse kasabası çevresinde ilerlemeye çalışan İsrail piyade birliğine düzenlenen saldırıda İsrailli askerlerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
BEYRUT'A HAVA SALDIRISI
Katil İsrail sabah saatlerinde Beyrut'a hava saldırısı düzenlerken bölgeden dumanlar yükseldi.
HAMAS'TAN SUİKAST AÇIKLAMASI
Hamas Hareketi, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ailesiyle birlikte İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı.
Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ülkenin kuzeyindeki el-Beddavi Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail saldırısında eşi Şeyma Halil Azzam ve iki çocuğu ile hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, devam eden İsrail katliamları karşısında Kassam'ın İsrail liderlerine bu cinayet kararlarının bedellerini ödeteceği belirtildi.
Bölgedeki AA muhabiri, Beddavi Mülteci Kampı'na düzenlenen bu saldırının, İsrail ile Hizbullah çatışmalarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana kuzeydeki kentlere yönelik saldırıların ilki olduğunu kaydetti.
Ayrıca, saldırının İsrail İHA'sı tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
Son olarak ülkenin güneyindeki El-Bass Mülteci Kampı'na 30 Eylül'de düzenlenen İsrail saldırısında Hamas'ın Lübnan'daki lider kadrolarından Fetih Şerif Ebu Emin ve ailesi hayatını kaybetmişti.
20'DEN FAZLA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRDÜK VE YARALANDI
Açıklamada, saldırıda İsrail'in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
İSRAİL SAĞLIK PERSONELLERİNİ HEDEF ALIYOR
Saldırının ardından hastane personeli tahliye edildi.
İSRAİL ÖNCE UYARDI ŞİMDİ DE VURDU
İsrail sivillere evlerinizi terk edin şeklinde uyarıda bulunmuştu. Uyarıdan 30 dakika sonra Beyrut'ta bir bölgeyi bombalamaya başladı.
HİZBULLAH'TAN YENİ ROKET SALDIRISI!
Hizbullah, İsrail'e yeni roket saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah'ın attığı roketler İsrail'in kuzeyinde ormanlık alana düştü. O anlar saniye saniye A Haber ekranlarına yansıdı.
İSRAİL'E DÜZENLENEN İHA SALDIRISINDA 2 ASKER ÖLDÜ
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde 2 askerin öldüğü belirtildi.
Açıklamada saldırının yeri ve türüne ilişkin detaylara yer verilmedi.
Öte yandan Times Of Israel gazetesi, 2 askerin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren İHA'nın Irak'tan gönderildiğini aktardı.
Haberde, saldırıda ikisi ağır olmak üzere olmak üzere 24 askerin yaralandığı ifade edildi.
İRAN'DAN İSRAİL'E BİR TEHDİT DAHA
İran'ın yarı resmi haber ajansı SNN, İran Devrim Muhafızları Komutanı Yardımcısı Ali Fadavi'nin, İsrail'in İran'a saldırması halinde İran'ın İsrail enerji ve doğalgaz tesislerini hedef alacağını söylediğini aktardı.
SNN'de yer alan habere göre Fadavi, "İşgalciler böyle bir hata yaparsa, tüm enerji kaynaklarını, tesislerini, tüm rafinerilerini ve gaz sahalarını hedef alacağız" açıklamasında bulundu
İSRAİL'DEN YENİ İDDİA: 3,5 KİLOMETRELİK TÜNELİ VURDUK
İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırında yer aldığını iddia ettiği "3,5 kilometre uzunluğundaki bir tüneli" vurduğunu öne sürdü. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan-Suriye sınırında 3,5 kilometre uzunluğunda bir tünel olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail ordusunun dün düzenlediği hava saldırısıyla söz konusu tüneli bombaladığı aktarıldı. Söz konusu tünelin Suriye'den Lübnan'da Hizbullah'a "silah transferi için kullanıldığı" iddia edildi.
İSRAİL SON 10 GÜNDE 296 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 364 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık bir yıldır uyguladığı soykırımda son 10 günde 296 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 837'sinin de yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 14 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 802'ye, yaralı sayısının da 96 bin 844'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İŞGALCİ İSRAİL'DEN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI
"İSRAİL'İ YİNE VURURUZ"
"HİZBULLAH'IN İSTİHBARAT MERKEZİ VURULDU"
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece düzenlenen ve öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın muhtelif halefi Haşim Safiyuddin'in hedef alındığı iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Beyrut'ta bir bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda, "Hizbullah'ın istihbarat merkezinin vurulduğu" aktarılırken bombardımanda kimin hedef alındığına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD merkezli haber sitesi Axios, adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyrut'ta gece düzenlenen saldırının hedefinde Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in olduğunu iddia etmişti.
İSRAİL GAZZE'YE 9 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Deyr el-Belah kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısında ölen 4 kişinin naaşı ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiği aktarıldı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, arama kurtarma ekipleri Nusayrat Mülteci Kampı'nda yıkılan bir binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Han Yunus kentinde de Ebu Cezer ailesinin hedef alınması sonucu 3 Filistinli ölürken çok sayıda Filistinli de yaralandı.
NASRALLAH TOPRAĞA VERİLDİ!
HAMANEY'İN CUMA HUTBESİ BAŞLADI
BEYRUT'TA PEŞ PEŞE PATLAMA!
Katil İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırmaya devam ediyor.
Terör ordusu sabah saatlerinde birçok noktayı hedef alırken, sivillerin bölgeden kaçış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
TAHRAN'DA NASRALLAH'I ANMA TÖRENİ BAŞLADI
Tahran'da İsrail saldırısı sonucu öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ı anma töreni başladı.
73 TON BOMBA!
İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, işgalci İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'i hedef aldığı saldırıda yaklaşık 73 ton bombanın atıldığı iddia etti.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI BEYRUT'TA
HAMANEY'İ BEKLİYORLAR
İran televizyonu, Hamaney'in 4 yıl aradan sonra ilk kez namaz kıldırıp hutbe vereceği caminin dışında büyük kalabalığın toplandığını bildirdi.
GÖZLER HAMANEY'E ÇEVRİLDİ
İran'in dini lideri Ali Hamaney 2020'den bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki İmam Humeyni Camii'nde cuma namazını kıldıracak.
Hamaney'in burada İran'ın bu hafta İsrail'e yaptığı füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ışık tutabilecek bir vaaz vermesi bekleniyor.
İran'da en yüksek yetkiye sahip olan Hamaney en son İran'ın, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak Irak'taki bir ABD üssüne füze fırlatmasının ardından cuma namazını kıldırmıştı.
Hamaney'in bugün yapacağı açıklamalar İsrail'de merak konusu oldu. İsrail basını konuya geniş yer ayırdı. Hamaney, İran'da Nasrallah için yas ilan etmiş ve Hizbullah liderinin ölümünün "küçük bir mesele olmadığını" söylemişti.
FETİH HAREKETİ'NDEN "GERİLİMİ TIRMANDIRMA" ÇAĞRISI
Fetih Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesine düzenlediği ve 18 kişinin öldüğü hava saldırısı sonrasında "gerilimi tırmandırma" çağrısı yaptı.
Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Tulkerim'de yaptığı katliama tepki gösterilirken, olaylardan tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Tulkerim'deki şehitlerin ruhlarının intikamı için cuma gününün tüm temas noktalarında öfke, gerilimi tırmandırma ve grev günü haline getirilmesi" yönünde çağrı yapıldı.
Filistin hükümeti ise Tulkerim'deki katliamın ardından uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki işgal suçlarına acilen son verilmesi" çağrısında bulundu.
Açıklamada, "Tulkerim katliamı, İsrail'in kanunları çiğneyen bir suç gücü olduğunu doğruluyor. Uluslararası toplumun, modern tarihte eşi benzeri görülmeyen ve devam eden bu suçlara son vermesinin zamanı geldi." ifadeleri kullanıldı.
ARAP BİRLİĞİ: LÜBNAN'A SALDIRILAR DURDURULMALI
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının "şiddetle kınandığı" açıklamada, "Bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguluyoruz ve devamının tehlikeleri konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Arap Birliği, "Lübnan topraklarının herhangi bir kısmına yönelik saldırı veya işgal, Arap ulusal güvenliğine saldırıdır" uyarısında bulunarak, saldırıların "uluslararası anlaşmaların ve uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğunu vurguladı.
İsrail'in, Lübnan'a saldırıları sebebiyle uluslararası düzeyde yargılanmasını talep eden Arap Birliği, Arap devletlerinin yanı sıra dost ülkelerden Lübnan'a acil yardım yapılması çağrısında bulundu.
SON 24 SAATTE 37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
BEYRUT'TA BİRİ BÜYÜK ÇOK SAYIDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşanırken, saldırının hedefinin Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.
İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.
Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.
ABD'nin Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.
Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği ve Lübnan medyasından İsrail'in saldırısının Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğu bilgisi aktarıldı.
İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İSRAİL NASRALLAH'IN HALEFİNİ ÖLDÜRDÜ!
İsrail basınında yer alan habere göre; saldırıda Hizbullah'ın yeni lider adayı Haşim Safiyuddin hedef alındı. ABD basını da saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Safiyüddin'in öldüğünü iddia etti. Safiyüddin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından liderliğine en yakın isim olarak görülüyordu. Safiyuddi’nin öldrüldüğü saldırı anı A Haber ekranlarına yansıdı.
Safuyiddi’nin öldrüldüğü saldırı anı A Haber ekranlarına yansıdı.
HİZBULLAH: LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ ÇATIŞMALARDA 17 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "operasyon odasının, güvenilir saha kaynaklarına dayandırarak, çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktardığı" ifade edildi.
İsrail ordusu ise kara saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda 9 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
BEYRUT'A 15 HAVA SALDIRISI
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Beyrut'ta bugün 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendiği ve vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi. Açıklamada ayrıca hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaşıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- “Herhangi” kelimesinin doğru yazılışı nedir? Herhangi mi, her hangi mi?
- Google Haritalar'a yapay zeka desteği geliyor: Google Haritalar, kullanıcı deneyimini geliştiriyor
- Vücudu yenileyen mucizevi besin, en güçlü antioksidan kaynağı: Kuşkonmaz
- 2024 Bekçi Alımı Başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri, şartları ve detayları
- Hastanelere ve sağlık kuruluşlarına KPSS şartı olmadan 1028 personel alımı başladı
- MSB sözleşmeli erbaş ve er alımı sınav sonuçlarını açıkladı!
- THY personel alımı ilanı yayımladı: Dispeçer pozisyonları için başvurular başladı!
- Memur alımı: 60-61-63 KPSS puanıyla nereye girebilirim?
- Kahvaltıda tüketen 10 yıl gençleşiyor! Doğal yollarla yaşlanmaya meydan okuyor
- Yıllar önce dikti! Şimdi paraya para demiyor! 1 kilosu...
- Tarımda yeni bir başarı hikayesi yazdı! 4 tonluk hasat ile tarımda yüksek verim: Şeker hastaları tercih ediyor
- Twente - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Twente - FB maçı hangi kanalda?