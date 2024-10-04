04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Uzayda mahsur kalmışlardı! Dünya'ya dönmeyi bekliyorlar

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 11:16
ABONE OL
Uzayda mahsur kalmışlardı! Dünya’ya dönmeyi bekliyorlar

Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 4 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan astronotlar, Dünya'ya dönecekleri günü bekliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör