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İsrail soykırıma devam ediyor! 18 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 05:05 Güncelleme: 04.10.2024 05:05
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İsrail soykırıma devam ediyor! 18 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Tulkarem Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarının bilançosu ağırlaştı. Saldırılarda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

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