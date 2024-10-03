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Katil İsrail Suriye'nin Lazkiye iline hava saldırısı düzenledi!

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 06:37
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Katil İsrail Suriye’nin Lazkiye iline hava saldırısı düzenledi!

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Saldırı yerinde yangın çıktığı ve patlamaların devam ettiği ifade edildi.

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