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Nijerya'da feci kaza! 10 kişi öldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 06:25
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Nijerya’da feci kaza! 10 kişi öldü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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