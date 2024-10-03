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Bank of America'dan erişim sorunu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 03.10.2024 01:49
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Bank of America’dan erişim sorunu!

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi. Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini kaydetti.

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