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ABD Başkanı Joe Biden Helene Kasırgası'nın vurduğu bölgeleri ziyaret etti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 06:27
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ABD Başkanı Joe Biden Helene Kasırgası’nın vurduğu bölgeleri ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın en fazla etkilediği eyaletlerden North Carolina ile South Carolina'yı ziyaret ederek bölgeleri en kısa zamanda ayağa kaldırma sözü verdi.

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