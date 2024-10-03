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İsrail'in sansür planı tutmadı! İşte uydu görüntüleri: Hangarlar paramparça

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 15:42 Güncelleme: 03.10.2024 16:35
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İsrail’in sansür planı tutmadı! İşte uydu görüntüleri: Hangarlar paramparça

İran İsrail'e yönelik saldırısında füzelerin yüzde 90 oranında isabetli olduğunu belirtirken İsrail ve Batı medyasından çelişkili açıklamalar geldi. The New York Times, saldırı sonrasında yalnızca küçük hasarların meydana geldiğini iddia ederken hangarların paramparça olduğu görüntüler İsrail medyası tarafından paylaşıldı.

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