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Pezeşkiyan'dan İsrail'e net mesaj! "Karşılık olursa daha sert yanıt veririz"

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 22:43 Güncelleme: 02.10.2024 23:09
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Pezeşkiyan’dan İsrail’e net mesaj! Karşılık olursa daha sert yanıt veririz

İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kan dökülmesine karşı olduklarını belirterek "İsrail karşılık verirse daha sert yanıt vereceğiz" dedi. Batı'ya seslenen Pezeşkiyan "İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz." şeklinde mesaj verdi.

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