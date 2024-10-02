02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'tan dikkat çeken İsrail-İran benzetmesi! "Okul bahçesinde kavga eden çocuklar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 02.10.2024 22:22 Güncelleme: 02.10.2024 22:37
ABONE OL
Trump’tan dikkat çeken İsrail-İran benzetmesi! Okul bahçesinde kavga eden çocuklar

Orta Doğu gerilimi tansiyonu tırmandırmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün (02.10.2024) İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendi. İsrail'den peş peşe tehditler gelmeye devam ederken ABD eski başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir benzetme geldi. Trump, İsrail ve İran arasındaki gerilimini 'okul bahçesinde kavga eden çocuklara' benzetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör