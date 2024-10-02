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AP Milletvekilinden AB Başkanına "Lübnan ve Gazze" tepkisi! "Çifte standart"

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 23:45
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AP Milletvekilinden AB Başkanına Lübnan ve Gazze tepkisi! Çifte standart

"Aşırı İsrail yanlısı duruş" sergilemesi nedeniyle sürekli eleştirilen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki bu kez Avrupa Parlamentosunun (AP) Belçikalı milletvekili Marc Botenga'dan geldi. AP vekili, Leyen'in İran'ın İsrail'e saldırısını kınadığını ancak İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarına sessiz kaldığını belirterek, "Dünya bu çifte standardı görüyor." dedi.

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