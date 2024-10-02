CANLI | Orta Doğu'da yüksek tansiyon! İsrail Nasrallah'ın yerine geçecek ismi hedef aldı
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef aldı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı 18 yıl sonra karadan işgale başladı. Dünya diken üstünde bölgeden gelen gelişmeleri izlerken; İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İşgal savaş uçakları ise gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Suriye'nin sahil kentlerini bombalarken, bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Öte yandan İsrail medyası Lübnan'da yaralanan askerlerin taşınma anlarına ait görüntüleri paylaştı.Öte yandan İsrail, Lübnan'ı başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. İsrail, Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen isim Haşim Safiyuddin İsrail tarafından yapılan hava saldırısında öldürüldü.
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katleden İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatarak savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen Tel Aviv yönetimine İran'dan 1 Ekim tarihinde yanıt geldi. İran'ın fırlattığı füzelerin ardından İsrail'in misilleme çalışması içerisinde olduğu öğrenildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tun merkezini hedef alarak yoğun bombardıman düzenledi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İSRAİL NASRALLAH'IN HALEFİNİ ÖLDÜRDÜ!
Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen isim Haşim Safiyuddin İsrail tarafından yapılan hava saldırısında öldürüldü.
Safuyiddi’nin öldrüldüğü saldırı anı A Haber ekranlarına yansıdı.
BEYRUT'A 15 HAVA SALDIRISI
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Beyrut'ta bugün 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendiği ve vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi. Açıklamada ayrıca hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaşıyor.
İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'YA HAVA SALDIRISI
İsrail katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak işgal devleti Batı Şeria'ya hava saldırısı düzenledi. 14 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
İSRAİL BİR KEZ DAHA BEYRUT'U VURDU
Soykırımcı İsrail, Beyrut'ta bir binaya yönelik hava saldırısı düzenledi.
2 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Devlet Hastanesinde düzenlediği basın açıklamasında 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlara ilişkin bilgi verdi.
Bakan Ebyad, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 127'si çocuk 1974 kişinin öldüğü, 9 bin 384 kişinin yaralandığı aktardı.
İsrail'in saldırılarında 40 sağlık ve ilk yardım personelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Ebyad, çok sayıda sağlık merkezinin de hasar aldığını belirtti.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.
AB'DEN LÜBNAN'A ACİL DESTEK
Avrupa Birliği (AB), Lübnan'a 30 milyon avro değerinde ilave insani yardım yapılacağını duyurdu. AB Komisyonu'nun açıklamasında, 30 milyon avro değerindeki yardımın, 29 Eylül'de açıklanan 10 milyon avroya ek yapılacağı ve bu yıl toplam yardım tutarının 104 milyon avroyu aştığı belirtildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gerilimin artmasından endişe duyduğunu söyleyerek, "Masum sivillerin hayatlarının korunması için tüm tarafların elinden geleni yapması gerekiyor. Bugün Lübnan halkına yönelik insani yardımlarımızı artırıyoruz. Yeni finansmanımız, bu zor dönemde sivillerin çok ihtiyaç duyduğu yardımı almasını sağlayacak. Lübnan sınırında ve Gazze'de ateşkes ile tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını sürdürüyoruz" dedi.
Açıklamada, yeni acil yardım paketinin, diğer temel desteklerin yanı sıra gıda yardımı, barınma ve sağlık hizmetlerini de sağlayacağı kaydedildi.
İSRAİL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI
Hizbullah, Lübnan'a kara saldırısı başlatan İsrail'e kayıplar verdirmeye devam ediyor.
Hizbullah, çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü açıklarken, İsrail medyası da yaralı askerlerin taşındığını helikopterlerin görüntülerini yayınladı.
LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: BAŞURA BÖLGESİNDE 9 KİŞİ ÖLDÜ 14 KİŞİ YARALANDI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Başura bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki Başura bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hastanelerde tedavi gören 10 kişinin ise taburcu olduğu kaydedildi.
Bölgede saldırı alanından çıkarılan cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için DNA testlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü duyuruldu.
İSRAİL ASKERLERİ, HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİNİ MÜSLÜMANLARA KAPATTI
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisini İbrani takvimine göre dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" bahanesiyle Müslümanlara ibadete kapattı.
AA'ya açıklamada bulunan El Halil Vakıflar İdaresi Başkalığındaki Camiler Başkanı Ekrem et-Temimi, İsrail askerlerinin İbrahim Camisi çevresindeki askeri önlemleri sıkılaştırdığını söyledi.
Caminin gün boyunca Müslümanlara kapatıldığını söyleyen Temimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin camiye girişine izin verildiğini aktardı.
Vakıflar İdaresi çalışanlarının da camiye girişine izin verilmediğini söyleyen Temimi, Filistinlilerin El Halil eski şehir bölgesine girişine karşı katı askeri önlemler uyguladığını belirtti.
Caminin kutsallığının ihlal edildiğini ifade eden Temimi, gaspçı İsraillilerin camide Talmudik dini ritüeller, danslar ve kutlamalar gerçekleştirdiğini anlattı.
Temimi ayrıca, "İsrail askerlerinin İbrahim Camisi'nde sabah ezanını üst üste 22. gündür engellediğine" dikkati çekti.
Yılbaşı kutlamalarının İbrani takvimine göre yapıldığı "Roş Haşanah Bayramı" kutlamaları 2-4 Ekim arasında gerçekleştirilecek.
KATAR EMİRİ'NDEN İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARININ DURDURULMASI ÇAĞRISI
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.
Şeyh Temim, başkent Doha'da "Spor Diplomasisi" sloganıyla düzenlenen 3. Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'nin açılışında konuştu.
"Gazze'de yaşananlar toplu bir soykırım ve Filistinlilerin göç ettirilmesi için buranın (İsrail tarafından) yaşanmaz bir bölgeye dönüştürülmesi operasyonudur." diyen Emir Temim bin Hamed, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden soykırımı kınayarak, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarının durdurulması için de ciddi bir şekilde çalışılması çağrısında bulundu.
Katar Emiri, "İsrail Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletmek için uluslararası acziyetten istifade ediyor ve planını Lübnan'da uygulama fırsatı görüyor." ifadesini kullandı.
ULUSLARARASI TOPLUM GAZZE SOYKIRIMINI DURDURMAKTAN ACİZ KALDI
Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Ahmed es-Sabah da yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırımı durdurmaktan aciz kaldığını söyledi.
Veliaht Prens, ülkesinin Lübnan'a yönelik saldırılara ve egemenliğinin ihlal edilmesine karşı olduğunu vurguladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Asya İşbirliği Diyaloğu ülkelerinin, iki devletli çözümü ve Filistin devletinin tanınmasını desteklemesini takdir etti.
Ortadoğu'daki saldırıların ve ihlallerin, uluslararası ticareti engellediğine ve bölgenin, çabaların birleştirilmesini gerekli kılan birçok meydan okumayla karşı karşıya kaldığına işaret eden Bin Ferhan, herkesi iki devletli çözümü desteklemeye çağırdı ve bölgesel çekişmelerin barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.
İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA 15 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir kadın ile eski tutukluların da bulunduğu 15 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, askerlerin gözaltına aldığı Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit ettiği de ifade edildi.
İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini 100'ü aştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 722 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN LÜBNAN'DA ATEŞKES ÇAĞRISI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'da giderek artan gerilim karşısında, taraflara itidal, sorumlu hareket etmeleri, ateşkes ve uluslararası hukuka saygı göstermeleri çağrısında bulundu.
Sanchez, başkent Madrid'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bir kez daha çağrıda bulunmak istediğini söyledi.
İspanya Başbakanı Sanchez, "Toprak bütünlüğü, devletlerin egemenliği, sivillerin korunması, ihtiyaç duyulan her yerde, şüphesiz Gazze'de veya şimdi Lübnan'da da insani yardıma erişim, uluslar arasında barış içinde bir arada yaşamanın temel ilkeleridir. Bu yüzden tarafların kontrollü ve sorumlu bir şekilde hareket etmesi zaruridir. Bölge ve dünya barışı açısından öngörülemeyen sonuçlar doğuracak bir gerilimin tırmanmasından ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır." dedi.
Gerek Hamas'ın İsrail'deki saldırılarını gerek İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını gerekse İran'ın İsrail'e saldırılarını aynı kararlılıkla kınadıklarını vurgulayan Sanchez, "Yalnızca ölüm ve yıkım getiren bu şiddet sarmalına son verilmesi için Gazze ve Lübnan'da bir kez daha acil ateşkes ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunduklarını" kaydetti.
Sanchez, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarından dolayı bugüne kadar 1,2 milyon kişinin evlerini terk ettiğini belirterek "İspanya hükümeti olarak onlarca yıldır cezalandırılan bir bölgede barış ve güvenlik dolu bir geleceğe ulaşmak için savaş yerine diplomasinin kullanılması çağrısını bir kez daha yapıyoruz." diye konuştu.
Bu arada Lübnan'ın başkenti Beyrut'a iki askeri uçak yollayan İspanya, Lübnan'daki yaklaşık 500 İspanyol vatandaşının tahliyesine başlandığını duyurdu.
GAZZE'DE CAN KAYBI 41 BİN 788'E YÜKSELDİ
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 788'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 363 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "8 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 99 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 169 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 788'e, yaralı sayısının da 96 bin 794'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İSRAİL ORDUSUNDAN GAZZE'YE SALDIRI
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü bildirildi.
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Derviş ailesine ait evi bombaladı.
Sivil savunma ekipleri, saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi ile çok sayıda yaralıyı enkaz altından çıkardı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra ve Zeytun mahallelerinin doğusuna topçu saldırıları düzenledi ve ateş açtı.
İsrail güçleri, üniversite bölgesi çevresinde yer alan bazı konutları da havaya uçurdu.
İsrail'in "Quadcopter" tipi insansız hava aracıyla Sabra Mahallesi'ndeki Sabra Okulu yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Hastanesi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Nusayrat Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 1 ölü ve 7 yaralının hastaneye getirildiği bilgisi verildi.
İSRAİLLİ GASPÇILARDAN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN
İsrailli onlarca gaspçı, İbrani takvimine göre dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 183 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği aktarıldı.
Açıklamada, baskındaki gaspçılardan birinin "Mescid-i Aksa'da trompet çaldığı" aktarıldı.
AA'ya konuşan görgü tanıkları ise Mescid-i Aksa'ya baskınların İsrail polisi gözetiminde devam ettiğini kaydetti.
Baskın yapan gaspçı İsrailliler caminin avlusunda Talmud ritüelleri gerçekleştirdi.
Yılbaşı kutlamalarının İbrani takvimine göre yapıldığı "Roş Haşanah Bayramı" kutlamaları 2-4 Ekim arasında gerçekleştirilecek.
LÜBNAN'DAN 128 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN SURİYE'YE GEÇTİ
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'dan 128 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi.
Clements, X'ten İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.
Lübnan'da artan şiddetin, halihazırda zor durumda olan halkın durumunu daha da kötüye götürdüğünü bildiren Clements, "128 binden fazla kişi, güvenlik arayışıyla Suriye'ye geçti." ifadesini kullandı.
Clements, ihtiyaçların her gün artmaya devam ettiğini de kaydetti.
KÜBA: İSRAİL'İN ORTA DOĞU'DAKİ SALDIRGANLIĞI DURMALI
Küba Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ABD'nin askeri, lojistik ve politik desteğiyle Orta Doğu'da yürüttüğü "saldırgan" politikasından endişe duyduklarını belirterek bu saldırganlığın durdurulması çağırısında bulundu.
Küba Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail'in saldırganlığının, bölgesel istikrar ve güveni tehlikeye attığı ve durdurulması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail hükümetinin, Filistin halkına yönelik başlattığı "acımaz" soykırımını Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına rağmen sürdürdüğü vurgulanarak "(İsrail), ateşkes müzakerelerine odaklanmak yerine, Lübnan, Suriye ve Yemen'e karşı sorumsuzca saldırılarını artırdı." ifadesi kullanıldı.
Küba'nın, İsrail'in "Orta Doğu'daki sorumsuz ve saldırgan" eylemleri nedeniyle artan gerilime karşı endişelerini sürekli ifade ettiği aktarılan açıklamada, "İsrail'in hedef aldığı uluslarla dayanışma içinde olduğumuzu ve barış çağrımızı yinelerken, halihazırda on binlerce cana mal olan ve bölgedeki insani krizi ciddi şekilde kötüleştiren bir çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için ateşkes için acil müzakereler yapılmalı." çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "adalet ve uluslararası hukuka bağlılık" vurgusu yapılarak, "Orta Doğu'da barışın ancak İsrail-Filistin çatışmasına kapsamlı, kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasıyla sağlanabileceğini, buna 1967 öncesi sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla sağlanabileceğini yineliyoruz. Buna ek olarak, Filistin'in, Birleşmiş Milletlere tam üyeliği derhal kabul edilmeli ve bu, daha fazla gecikmeden garanti altına alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.
İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN'DAN KATAR'DA KRİTİK GÖRÜŞME
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Katar'da yaptığı görüşmede, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına karşı İslam ülkelerine birlik çağrısı yaptı.
İran devlet televizyonuna göre, Asya İşbirliği Diyalog Zirvesine katılmak üzere Katar'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ı kabul etti.
Görüşmede, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin genişletilmesinin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, "Suudi Arabistan gibi İslam ülkelerini kardeşlerimiz olarak görüyor ve görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak yakınlığı ve birlikteliği artırmayı vurguluyoruz." dedi.
Ülkesinin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, "Silahlı kuvvetlerimizin rejimin suçlarının devamına karşılık gerçekleştirdiği son kararlı meşru operasyon da İran'ın itidalli olmasına karşılık Gazze'de ateşkes uygulanacağı konusundaki yalan vaatler sonrasında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'ın İsrail'in saldırılarının durdurulması için önemli rol sahibi olabileceğine işaret eden Pezeşkiyan şunları söyledi:
"Eğer bugün Siyonist rejim Gazze'de soykırıma cesaret edebiliyorsa bu İslam ülkelerinin ilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Biz bu saldırganlığa karşı birlik olmazsak Gazze ve Lübnan'dan sonra sıra yarın diğer İslam ülkelerine ve şehirlerine gelecektir."
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın sıcak selamlarını Pezeşkiyan'a iletti.
İki ülkenin ve İslam ülkelerinin ilişkileri geliştirmesinin önemine işaret eden Bin Ferhan, "İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar sayfasını kapatma, sorunları çözme ve iki dost ve kardeş ülke gibi aramızdaki ilişkileri geliştirme niyetindeyiz." dedi.
İsrail'in bölgedeki saldırganlığına değinen Bin Ferhan, Tel Aviv yönetiminin savaşı tüm bölgeye yaymaya çalıştığına dikkati çekerek, "Durumu kontrol etme konusundaki bilgeliğinizi ve inceliğinizi takdir ediyoruz ve aynı zamanda bölgede barış ve huzurun sağlanması yolunda rol oynayacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'İN KUZEYİNE SALDIRI
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hanita ve Misgav Am bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile'de yer alan Hanita'da İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın topçu atışıyla hedef alındığı, saldırının tam isabet gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am yerleşiminde askeri güçlerin hedef alındığı ve bu saldırının da tam isabet gerçekleştirildiği ifade edildi.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun, Lübnan'a kara saldırısı başlattığı 30 Eylül'den bu yana çatışmalarda 8 İsrail askeri hayatını kaybetti.
ABD'DEN ÜST ÜSTE KRİTİK GÖRÜŞME
BD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı telekonferansta Orta Doğu'yu ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Lammy, Baerbock, Barrot ve Tajani ile görüştüğü ifade edildi.
Açıklamada, bakanların İran'ın İsrail'e füze saldırılarını ele aldığı ve "buna karşılık vermede koordinasyonun önemli olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.
Bakanların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamanın önemli olduğunu ifade ettiği aktarılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde "güvenli bölge" oluşturulmasının, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünü (UNIFIL) güçlendirmenin ve İsraillilerle Lübnanlıların evlerine dönebilmeleri için şartları sağlamanın gerektiğine dair görüşlerini paylaştığı ifade edildi.
Açıklamada ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanlarının, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "insani yardıma erişimin artırılmasını ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasıyla konunun çözüme kavuşturulması için çabaları" ele aldığı belirtildi.
ÇİN'DEN BM'YE LÜBNAN ÇAĞRISI
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM'ye İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'daki gerilimin düşürülmesi için adım atma çağrısında bulundu.
Daimi Temsilci Fu, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Lübnan'daki durumu görüşmek üzere düzenlediği acil oturumda konuştu.
Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barışı ve güvenliği korumak konusunda öncelikli sorumluluğu olduğunu hatırlatan Fu, şiddet döngüsünü kırabilmek için İsrail-Lübnan arasındaki gerilimi düşürmenin şart olduğunu, bu konuda acil adım atılması gerektiğini vurguladı.
Fu, Güvenlik Konseyi'nin birlik içinde net taleplerini ortaya koyması gerektiğinin altını çizerek, çatışmanın yayılmasının önlenmesi için her türlü çabanın gösterilmesi ve tarafların siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmesinin sağlanması gereğine işaret etti.
"PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"
Mevcut durumun "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu dile getiren Fu, "Pasif bir atalet içinde krize tepkisiz kalmak ve askeri maceracılığı hoş gören söylemlerde bulunmak, yanlış mesaj verecek ve ciddi sonuçlar doğuracaktır. Umarız etki sahibi büyük ülkeler samimi ve sorumlu bir tutumu benimser, gerilimin daha fazla yükselmesini önleyecek gerçekten yapıcı bir rol oynar." dedi.
Fu, Gazze'nin 1 yıla yakın devam eden saldırılarla "yeryüzünde cehenneme" dönüştüğü, sivil yapıların tahrip edildiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyondan fazla insanın yerinden olduğu benzersiz bir insani felakete maruz kaldığını kaydetti.
Çinli diplomat, tüm taraflara uluslararası insancıl hukukun kırmızı çizgilerine riayet ederek sivillerin can güvenliğini koruma çağrısı yaptı.
FRANSA LÜBNAN'DAN 50 VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ
Fransa'nın, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'dan yaklaşık 50 vatandaşını tahliye ettiği bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları sonucunda Lübnan'da bulunan yaklaşık 50 Fransız vatandaşı Beyrut'tan Fransa’nın başkenti Paris’e getirildi.
Büyükelçiliğin, Fransa'ya ulaşan ilk grup dahil, Lübnan'da zor durumda olan yaşlı, hasta, hamile ve küçük yaştaki 200 vatandaşının tahliyesini sağlayacağı kaydedildi.
Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'dan Fransız vatandaşlarının tahliyesi için gerekli bütün önlemlerin alınmasını istedi.
BEYAZ SARAY'DAN "TRAJEDİ" AÇIKLAMASI
Beyaz Saray, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ABD vatandaşı Kamel Ahmad Jawad'ın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Güvenlik sebebiyle ismi paylaşılmayan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü AA'ya yaptığı açıklamada, "Kamel Ahmad Jawad'ın ölümünden derin üzüntü duyuyor, ailesi ve dostlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Sözcü, Jawad'ın ölümünün Lübnan'daki pek çok sivilin ölümü gibi bir "trajedi" olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Jawad'ın ölüm sebebini açıklamasa da, Jawad'ın kızı Nadine Jawad Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, babasının İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Babasının, "memleketi Nebatiye bölgesinde masum insanları kurtarmaya çalışırken" hayatını kaybettiğini aktaran Nadine Jawad, "Babamın fedakarlığıyla gurur duyuyoruz. Son günlerini Nebatiye'deki bir hastanenin yakınlarında yaşlı, yaralı, engelli ya da finansal sebeplerden dolayı bölgeyi terk edemeyen insanlara yardım ederek geçirdi." ifadelerini kullandı.
Nadine Jawad, babasının bölgedeki insanlara gerek fiziksel gerek maddi yardımlarda bulunduğunu belirterek, "Bize sürekli kendisi için endişelenmememiz gerektiğini çünkü bu hayatta en sevdiği şeyi yaptığını, sevdiği topraklarda başkalarına yardım ettiğini söylerdi." dedi.
Babasının ABD vatandaşı olduğunu kaydeden Nadine Jawad, bunun bir fark yaratmaması gerektiğini, babasının Orta Doğu'da İsrail saldırganlığı nedeniyle hayatını kaybeden 50 bin kişiden sadece biri olduğunu vurguladı.
İSRAİL BEYRUT'UN MERKEZİNİ VURDU: 6 ÖLÜ, 7 YARALI
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki bir binaya gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde parlamentoya yakın El Bachoura semtindeki bir binayı vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hizbullah'a bağlı Al-Manar televizyonu, saldırıda sağlık merkezinin hedef alındını belirtti. Beyrut'un güneyini de vurdu İsrail ordusu ayrıca, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh'e bağlı Haret Hreiki'ye de 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.
KATİL İSRAİL KANA DOYMUYOR!
İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki El-Başura semtinde bir eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, saldırıda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldı.
Saldırı neticesinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği ifade edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verdi.
RUS DEPOSU VURULDU!
Katil İsrail gece saatlerinde Suriye'nin batısında Lazkiye ve Tarsus'a hava saldırılarında bulunurken, Suriye medyası hava saldırılarında Rus mühimmat deposunun vurulduğunu iddia etti.
İSRAİL'DEN SURİYE'YE HAVA SALDIRISI
İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Akdeniz tarafından saat 04.00 sularında Lazkiye'nin Ceble ilçesinde birden fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Saldırılar sonucunda güçlü patlamalar meydana gelirken, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye çalıştığı kaydedildi.
Saldırı yerinde yangın çıktığı ve patlamaların devam ettiği ifade edildi.
İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün bulunduğu Lazkiye’nin Ceble ilçesinde İran destekli gruplar da varlık gösteriyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
KATİL İSRAİL BEYRUT'A 4 SALDIRI DÜZENLEDİ
İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.
Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.
Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.
Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.
Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere "hassas saldırılar" düzenlediğini ifade etti.
Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.
İŞGALCİ İSRAİL FİLİSTİNLİ AİLELERİN EVLERİNİ KIŞLAYA DÖNÜŞTÜRDÜ
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti yakınlarındaki iki köyde yaşayan 3 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkararak buraları kışlaya çevirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Cenin şehrinin batısındaki Anin köyünde bir aileyi evlerinden zorla çıkararak burayı kışlaya dönüştürdü.
Evin sahibi Filistinli Yasir Yasin (61), WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, evine baskın düzenlediğini belirtti.
Yasin, İsrail askerlerinin kendisini, eşini (56) ve oğlunu (30) zorla evden çıkardığını ve evi kışlaya dönüştürdüğünü söyledi.
Filistinli Yasin, İsrail ordusu tarafından zorla evinden çıkarıldıktan sonra evli kızının köydeki evine sığınmak zorunda kaldığını dile getirdi.
Bu arada İsrail güçleri, Cenin'in güneybatısındaki Nezletu eş-Şeyh Zayid köyünde de Abdusselam Ahmed Zeyd ve kardeşi Muhammed'in ailelerini, oturdukları iki katlı binadan zorla çıkararak burayı kışlaya dönüştürdü.
KATİL İSRAİL LÜBNAN'DA 46 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişinin öldüğü, 9 bin 290 kişinin yaralandığı, 1 milyon 200 bin kişinin ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildiği bildirilmişti.
İSRAİL GÜÇLERİ GAZZE'DE 80 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 80 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Basal'ın açıklamasına göre, kuzeyde İsrail ordusunun Gazze iline düzenlediği 4 hava saldırısında 32 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 7 saldırıda 30 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Orta ilinde de İsrail'in 4 saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ilinde ise İsrail askerleri tarafından öldürülen bir kişinin cesedine ulaşıldı.
HAMAS'TAN "ÖFKE CUMASI"NA KATILIM ÇAĞRISI
Hamas ve kendini "Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya" olarak adlandıran grup, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da devam eden saldırılarını kınamak için dünya halklarını yarın düzenlenecek "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam ümmetimizin halklarını ve özgür dünya halklarını, 'Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması' için seferber olmaya ve (eylemlere) katılmaya çağırıyoruz. Yaşananlara karşı ayağa kalkıp öfkelenmek her özgür insanın görevidir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu çağrının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik neredeyse bir yıldır soykırım savaşını sürdürmesi, Batı Şeria ve Kudüs şehrine karşı yürüttüğü kampanya ve Lübnan'a karşı sürdürdüğü saldırılarını tırmandırmasının gölgesinde yapıldığı aktarıldı.
Dünyanın özgür halklarının ve Filistin davasını destekleyenlerin, etkin faaliyetlerini ve gösterilerini sürdürmeye ve "Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması" gösterilerine katılmaya çağrıldığı açıklamada, İsrail'i kınamaları, suçlarını ortaya çıkarmak için çalışmaları ve hükümetlere İsrail ile ilişkilerini kesmeleri için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.
Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya isimli grubun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da yarın düzenlenecek gösterilere geniş katılım sağlanması istendi.
Açıklamada, bu faaliyetlerin Filistin ve Lübnan'da dökülen kanın anısına yapıldığı ifade edildi.
ACİL İNSANİ DESTEK SAĞLAMA ÇAĞRISI
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Bakanlar Konseyi, bölgedeki gerilimin yansımaları konusunda uyarıda bulunarak, "sivillerin acılarını hafifletmek için Lübnan'a acil insani destek sağlamaya yönelik uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.
Orta Doğu bölgesinde yaşanan askeri gerilim ve gelişmelerin gölgesinde KİK'in dönem başkanlığına yapan Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlığında KİK Bakanlar Konseyi toplantısı yapıldı.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife el-Merer, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Umman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halife el-Harisi ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi'nin katıldığı toplantıdan sonra yazılı açıklama yapıldı.
Lübnan ve Filistin topraklarındaki gerilimin kınandığı açıklamada, etkileri yalnızca bu bölgeyle sınırlı olmayıp, bunun ötesinde daha geniş bir çevreye yayılan bu gerilimin tehlikeli yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Tırmanışın ilgilendirdiği tüm tarafların itidalli olmaya, şiddeti durdurmaya ve diyalog diline öncelik vermeye çağrıldığı açıklamada, uluslararası topluma da sorumluluklarını üstlenmesi ve bölgeye ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarını uygulaması çağrısında bulunuldu.
Lübnan'a ilişkin ise açıklamada, KİK'in bu kritik aşamada tüm bileşenleriyle Lübnan halkının yanında olduğu vurgulandı.
EN AZ 7 ÖLÜ VAR
İşgal ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezde bir binayı hedef aldı. Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.
İSRAİL'İN BOMBALADIĞI O BİNA
İşgal ordusu Beyrut'ta peş peşe saldırı düzenledi. Ardı ardına yaşanan patlamaların ardından İsrail ordusunun vurduğu bina görüntülendi.
LÜBNAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!
İşgalci İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bin 928 kişi hayatını akybederken son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 55 kişi öldü.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlar ve saldırılar nedeniyle yerinden edilenlere ilişkin bilgi verildi.
134 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ
Açıklamada, son iki gün içinde çoğunluğu güney bölgeler ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi olmak üzere Lübnan'ın çeşitli noktalarına yaklaşık 134 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
İşgalci İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim'den bu yana 1 milyon 200 bin kişinin yerinden, bu kişilerden 160 bin 200'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.
SON 24 SAATTE 55 CAN KAYBI
Son 24 saatte İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 55 kişinin daha hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaşanan son kayıplarla birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1928, yaralı sayısının da 9 bin 290 olduğu bildirildi.
GALLANT: İSRAİL'DE YAŞAMAK AĞIR BEDEL GEREKTİRİR
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor." dedi.
Gallant, İsrail ordusunun, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurmasının ardından sosyal paylaşım sitesi X hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
"7 SİVİL İÇİN ÜZGÜNÜZ"
Bakan Gallant, açıklamasında, son 24 saatte hem Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerler, hem de Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 7 sivil için üzüldüklerini belirtti.
"KANLI AĞIR BEDEL"
Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine "acı haberin ulaştığını ve acı kayıpların katlandıkları ağır bedelleri yansıttığını ifade eden Gallant, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor." ifadesine yer verdi.
NASRALLAH'IN CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ
Arap basını: Hizbullah lideri Nasrallah cuma günü defnedilecek
İSRAİL BEYRUT'U YİNE VURDU
İsrail Ordusu'nun gece saatlerinde Beyrut'a bir saldırı düzenlediği bildirildi. İşgal uçakları Dahiye bölgesinden sonra merkezi hedef aldı. Beyrut'ta 4 büyük patlamanın yaşandığı bildirildi.
ŞAM'DAKİ SALDIRININ NEDENİ BELLİ OLDU! NASRALLAH'IN DAMADI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu bildirilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şam'daki saldırının sebebi belli oldu. Gelen son dakika bilgisine göre, Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kassir, İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
"TERÖRİST REJİMİNİ ŞİDDETLE UYARIYORUZ"
İravani, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için düzenlenen acil oturumda, İsrail'in Lübnan'a karşı saldırılarını değerlendirdi. BMGK üyelerine hitap eden İravani, "Rejim bölgeyi tam anlamıyla benzeri görülmemiş bir felaketin eşiğine getiriyor. İsrail'in barış veya ateşkes peşinde olma niyeti yok." ifadelerini kullandı.
"ABD'YE KARŞI BMGK FELÇ DURUMDA"
İsrail'in bir yıldır işgal altındaki Filistin'de "tam bir dokunulmazlıkla vahşetine devam ettiğini" söyleyen İravani, "Şimdi, bu rejim acımasız saldırgan savaşını Lübnan'a kadar genişletiyor ve sınırın ötesinde gece gündüz masum insanları hedef alıyor." diye konuştu. İran Büyükelçisi, ABD'nin herhangi bir etkili kararın çıkmasını engellemesi nedeniyle BMGK'nin "felç durumda" olduğunu dile getirdi.
"TERÖRİST REJİMİNİ ŞİDDETLE UYARIYORUZ"
İran Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, Tahran'ın, dün İsrail'e karşı yaptığı misillemeyi hatırlatarak, "Bu, İsrail'in son iki ayda devam eden terörist saldırgan eylemlerine karşı gerekli ve orantılı bir yanıttı." dedi.
İravani, "İsrail terörist rejimini, ulusal güvenliğimize ve hayati çıkarlarımıza yönelik herhangi bir başka saldırganlık eylemine karşı şiddetle uyarıyoruz." diye konuştu.
"ABD VAHŞETLE HER YÖNDEN BAĞLANTILI"
İravani, "Güvenlik Konseyi, İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'ye yönelik devam eden saldırganlığını ve savaş suçlarını durdurmak ve durumun tam ölçekli bir bölgesel savaşa dönüşmesini önlemek için müdahale etmelidir." ifadelerini kullandı.
İsrail'in "saldırganlığının" ABD'nin askeri ve siyasi desteğiyle mümkün olduğunu kaydeden İran Büyükelçisi, "Amerikan silahları, Gazze'de kullanılan İsrail silahlarının ve mühimmatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve bu nedenle ABD, İsrail vahşetiyle her yönden bağlantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İSRAİL'DEN İRAN'A "VURMA" KARARI
İsrail medyası: İsrail'deki kabine İran'ın füze saldırısına karşılık verme kararı alındı.
“İRAN’IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRIYI DESTEKLEMİYORUM”
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkan Biden ve G7, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü." ifadelerine yer verildi.
ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.
İRAN İSRAİL'E YENİ SALDIRI YAPACAK MI?
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan İsrail'in Lübnan'da suç işlediğini söyleyerek "Karşılık olursa daha ciddi karşılık veririz." dedi.
İSRAİL: İRAN'A CEVABIMIZ ACI OLACAK
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon, İran'ın füze saldırılarına karşı "sessiz kalmayacaklarını ve cevabın acı verici" olacağını söyledi.
Danon, BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, dün İran'ın İsrail topraklarına gerçekleştirdiği füze saldırısını gazetecilere değerlendirdi.
"SİVİLLERE YÖNELİK BİR SALDIRIYDI"
İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği misillemenin "savunma amaçlı olmadığını" belirten Danon, "Bu, sivil nüfusa yönelik hesaplanmış bir saldırıydı." dedi.
İsrail Büyükelçisi, "İsrail, böyle bir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacak. İsrail, karşılık verecek. Cevabımız belirleyici olacak ve evet, acı verici olacak." ifadesini kullandı.
Danny Danon, İsrail'in vereceği karşılığın, "İran'ın aksine uluslararası hukuka tam olarak uygun olacağını" iddia etti. İran'ın, İsrail'e karşı düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderme "cüretinde" bulunduğunu söyleyen Danon, bunu "küstahlık" olarak değerlendirdi.
İSRAİL'İN ÖLEN ASKER SAYISI 8'E YÜKSELDİ
İsrail’in Lübnan’a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Lübnan’ın güneyinde öldürülen İsrail askeri sayısı 8’e yükseldi.
İSRAİLLİ 5 ASKER YARALI
İsrail ordusu, söz konusu askerlerin İsrail ordusunun Lübnan’daki ilk kaybı olan Egoz Komando Birliğinde takım komutanı 22 yaşındaki Eitan Itzhak Oster ile birlikte Lübnan'daki bir köyde Hizbullah mensuplarıyla girdikleri silahlı çatışma sırasında öldürüldüğünü açıkladı. Ordu, 5 askerin de aynı çatışmada yaralandığını ifade etti.
İSRAİL ŞAM'I VURDU
Suriye Devlet Televizyonu İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı vurduğunu duyurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu da bildirildi.
İlk görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.
İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN TEHDİT
İsrail Genelkurmay Başkanı: Ortadoğu'da herhangi bir noktayı vurabiliriz
İSRAİL LÜBNAN'DA 7 ASKERİNİN DAHA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde yaşanan çatışmada 5 askerin öldüğü, birisi subay olmak üzere 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.
Yine Lübnan'ın güneyindeki iki ayrı olayda 2 askerin öldüğü, 2'sinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.
Ölen askerlerden ikisinin yüzbaşı rütbesinde olduğu kaydedildi.
Bu olaylarla birlikte İsrail işgalinin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 8'e yükseldi.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
BM'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için düzenlenen acil oturumda konuştu.
İsrail'in kendisini "istenmeyen adam" ilan etmesi hakkında yorum yapmayan Guterres, geçen hafta BMGK'yi bilgilendirdiğinden beri Lübnan'da durumun alarm verici düzeyde kötüleştiğine dikkati çekti.
Guterres, Mavi Hat'ta yıllardır gerginliğin sürdüğünü ancak geçen sene ekimden beri çatışmanın yoğunluğu ve derinliğinin arttığını dile getirdi. Halihazırda gerginliğin "dramatik" bir şekilde arttığının altını çizen Guterres, "Artış o kadar dramatik ki insan BMGK'nin 1701 sayılı kararından geriye ne kaldığını sorgulamadan edemiyor." dedi.
İSRAİL, LÜBNAN'DA ATEŞKESİ REDDETTİ
Guterres, İsrail'in Beyrut dahil Lübnan genelinde hava saldırıları düzenlediğini anımsatarak, ABD ve Fransa'nın ateşkes önerisi sunduğunu ancak bunun İsrail tarafından reddedildiğini belirtti. Aksine, İsrail'in saldırılarını artırdığını kaydeden Guterres, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'ın güneyine "kısıtlı" olarak tanımladığı kara saldırısı başlattığını ifade etti.
BM Genel Sekreteri, "Geçen ekimden bu yana Lübnan'da 1700 kişi öldürüldü. Bunların 100'ü çocuk, 194'ü ise kadın." diye konuştu.
Lübnan'da yaklaşık 346 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Guterres, Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze saldırılarının da sürdüğünü, bu bağlamda 49 kişinin öldüğünü bildirdi.
Guterres, Lübnan'da kapsamlı savaşın engellenmesinin şart olduğunu, bunun çok derin ve yıkıcı sonuçları olacağını söyledi. Sivillerin ağır bedel ödemeye devam ettiğini ifade eden Guterres, bunu şiddetle kınadığını kaydetti.
BM Genel Sekreteri, nisan ayında İran saldırısını kınadığı gibi dün de aynı şekilde İran'ın İsrail'e füze saldırısını kınadığını hatırlatarak, "Yaptığım açıklamanın bağlamı göz önünde bulundurulduğuna bunun çok açık olması gerekir." ifadesini kullandı.
İsrail'in geçen ekim ayından bu yana Gazze'de neden olduğu yıkımın daha önce benzeri görülmemiş düzeyde olduğuna tekrar dikkati çeken Guterres, artık Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için çaba sarf edilmesinin gerekli olduğunu yineledi.
"ATEŞLER CEHENNEME DÖNÜŞÜYOR"
BM Genel Sekreteri, aynı zamanda Lübnan'da da çatışmaların sonlanması ve BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini belirterek, "Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor." uyarısında bulundu.
"Artık mide bulandırıcı hal alan ve Orta Doğu halkını uçuruma iten gerginlik artışına 'dur' deme zamanı." diyen Guterres, her bir gerginliğin diğerine zemin hazırladığını kaydetti.
Guterres, zamanın daraldığı konusunda uluslararası toplumu uyardı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA İLK KAYIPLAR
SKY News Arabia: Hizbullah ile çatışmalarda 14 İsrail askeri öldürüldü.
HİZBULLAH LÜBNAN'A SIZAN İSRAİLLİLERİ HEDEF ALDI
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcılarla hedef aldığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait birliklerin Yarun beldesinin ormanlık alanından sızmaya çalıştığı belirtildi. Hizbullah mensuplarının, sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerini "özel patlayıcılarla" hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, İsrail askerlerinden ölenlerin olduğu ve tümünün isabet alındığı ifade edildi.
İSRAİLLİ TAKIM KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre İsrailli tümen komutanı Lübnan'da öldürüldü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki kara harekatında Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünü duyurdu.
İsrail, Pazartesi gece saatlerinde Lübnan'a "Kuzey Okları" adlı kara harekatının başladığını resmen duyurmuştu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u havadan vurmaya devam eden İsrail, kara harekatında ilk can kaybını verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki kara harekatında Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünü duyurdu. Egoz Komando Birliğinde takım komutanı olarak görev alan Oster'in 22 yaşında olduğu açıklandı.
IDF, Oster'in Lübnan'ın güneyindeki köylerde Hizbullah ile yaşanan çatışmada öldüğünü bildirdi.
ÇİN 200'DEN FAZLA VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ
Çin, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in İsrail ile Lübnan ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin Orta Doğu'da yol açtığı kargaşadan "derin endişe duyduğu" kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından yapılan açıklamada, "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Gazze'de süregelen saldırıların Orta Doğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunu, tüm tarafların acilen kalıcı ve kapsamlı ateşkes için çalışması gerektiği belirtilerek, uluslararası topluma ve özellikle de etki sahibi büyük ülkelere yapıcı rol oynama ve daha fazla kargaşayı önleme çağrısı yapıldı.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun kara saldırılarına" başladığını duyurmuştu. Lübnan ordusu da İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
İSRAİL'İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1328 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
ÇİN'DEN LÜBNAN AÇIKLAMASI
Çin: "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşıyız"
KREMLİN: ORTA DOĞU'DA GERİLİMİN TARAFLARINI İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ
TÜRKİYE'DEN LÜBNAN HAMLESİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Eylül itibarıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyreden Türk bayraklı gemilerin Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu'nu (ISPS) en yüksek seviye olan 3'e yükselttiklerini bildirdi. Uraloğlu, güvenlik kodunun seviyesinin yükseltilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ışığında tedbirler aldıklarını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni 30 Eylül itibarıyla en yüksek seviye olan 3'e çıkardık." Uraloğlu, güvenlik seviyesinin 3'e yükseltilmesiyle gemilerin ve bu gemilerdeki mürettebatın, yetkili makamların tüm talimatlarına uymaları gerektiğine işaret ederek, gemi güvenlik planı kapsamında, liman tesisiyle işbirliği içinde, gemi mürettebatı tarafından güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanacağını kaydetti.
GEMİ KAPTANI GÜVENLİK ÖNEMLERİNİ ARTIRABİLECEK
Gemi kaptanlarının gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini artırabileceklerini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, gemideki yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini de bildirerek, şunları kaydetti:
"Gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek. Gemiye erişimde, girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabilecek. Ayrıca, geminin terk edilmesi, geminin riskli alandan yer değiştirmesi ve geminin tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek."
KATİL ORDUSU LÜBNAN'DA
Lübnan ordusu, İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdiğini bildirdi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin güney sınırını ihlal ettiğine işaret edildi.
Açıklamada, "Düşman İsrail'e bağlı güçler, Mavi Hattı ihlal ederek el-Udeyse ve Yarun beldelerinin olduğu bölgede yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdikten kısa süre sonra geri çekildi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari dün İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
GUTERRES'İN İSRAİL'E GİRİŞİ YASAKLANDI
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ettiği belirtildi.
Guterres'in ülkeye girişinin de yasaklandığı aktarılan açıklamada, kararın, BM Genel Sekreteri'nin İran'ın dünkü füze saldırısının ardından yaptığı açıklama nedeniyle alındığı ifade edildi.
BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" kaydedildi.
Açıklamada, Guterres'i İsrail karşıtı olmakla suçlayan Katz'ın "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin yaptığı gibi, İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor." ifadelerine yer verildi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A FOSFOR BOMBASI
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
İSRAİL LÜBNAN İŞGALİ İÇİN BİR TÜMEN ASKER DAHA GÖREVLENDİRDİ
İsrail ordusu Lübnan'ı işgal için başlattığını duyurduğu kara saldırısına katılmak amacıyla bir tümenin daha görevlendirdiğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 36. tümenin Lübnan'a kara saldırılarına katılacağı belirtildi. Açıklamada, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
İRAN: KARŞILIK VERİLMEZSE OPERASYON SONA ERDİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarından sonra ABD yönetimine "saldırıların sona erdiğini, İsrail'in karşılık vermemesi halinde devam etmeyi düşünmediklerini ve ABD'nin müdahalesi halinde bölgedeki Amerikan güçlerini hedef alacaklarını bildirdiklerini" söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, İran'ın dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının ardından Tahran'da ABD'nin diplomatik çıkarlarını temsil eden İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Washington'a "uyarı mesajları" gönderdiklerini belirtti.
Saldırıdan önce bilgi vermediklerini ancak saldırıların ardından, İsrail'in karşılık vermemesi halinde devam etmeyi düşünmediklerini ABD'ye ilettiklerini aktaran Erakçi, "Amerikalılara iletilmek üzere İsviçre büyükelçiliğine doğru ve kesin bir şekilde iletildi ve bunun bizim BM Şartı'nın 51. maddesine dayanan savunma eylemimiz olduğu vurgulandı." dedi.
Erakçi, "Amerikan güçlerini de geri çekilmeleri ve müdahale etmemeleri konusunda uyardık. Aksi takdirde sert tepkimizle karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca dün geceden bu yana telefon görüşmelerimde tüm taraflara yapılan bir uyarıdır bu." ifadelerini kullandı.
KATİL İSRAİL 24 BELDEYE SALDIRACAK
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıklayarak, bölge sakinlerini Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.
İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların düzenleneceği bölgeleri duyurarak, "Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın." ifadelerini kullandı.
Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali şeklinde sıraladı.
Bölgede yaşayanları güneye gitmemeleri konusunda uyaran Andraee, Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenleneceği iddiasıyla, Lübnanlı sivillerden Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.
Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine dönmeleri konusunda ise "Evlerinize dönmeniz için güvenli vakti size bildireceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.
ABD BASINI DUYURDU! MİSİLLEME PLANI
İran'ın gerçekleştirdiği füzeli sonrası intikam yemini eden İsrail, Tahran'a verilecek cevap için Biden yönetiminden cevap bekliyor. ABD medyasına göre, İsrail'in misillemesi İran'ın nükleer tesislerinin vurulmasından hedefli suikastlara kadar uzanıyor.
UÇUŞLAR YARIN YENİDEN BAŞLAYACAK
Tahran yönetiminin "Gerçek Vaat 2" adını verdiği operasyonun ardından ülke genelindeki tüm uçuşlar bugün yerel saatle 10.00'a kadar iptal edilmişti. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu, yaptığı açıklamada uçuşların iptal süresinin uzatıldığını duyurdu. Yazarlu, "Bölgedeki durumu göz önünde bulundurarak uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşlar yarın yerel saatle 05.00'e kadar iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
AB'DEN ATEŞKES TALEBİ
AB, Lübnan’da yaşanan sivil kayıpları ve sivil altyapının tahribatını kınayarak dün gece İran'ın başlattığı hava saldırısından dolayı endişelerini dile getirdi. Uluslararası İnsancıl Hukuka saygı çağrısı yapıldı ve tüm taraflara diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Yüksek Temsilci Josep Borrell açıklamasında BM’nin Lübnan’daki misyonu UNIFIL’in istikrar sağlama çabalarının desteklenmesi gerektiği vurgulayarak, "Lübnan'daki çok sayıda sivil kaybı, sivil altyapının uzun vadeli etkileriyle birlikte tahribatını ve her iki taraftaki çok sayıda yerinden edilmiş kişiyi kınıyoruz ve bir kez daha her koşulda Uluslararası İnsani Hukuk'a saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Silahlar artık susturulmalı ve diplomasi sesi herkes tarafından duyulmalı ve duyulmalıdır. Lübnan Silahlı Kuvvetleri (LAF), her zamankinden daha fazla, hem iç hem de bölgesel istikrarın garantörü olarak kritik bir rol oynamaya çağrılıyor. AB, 23 Eylül'de LAF'ı güçlendirmek için yeni bir yardım tedbiri kabul etti ve gelişen durum göz önünde bulundurulduğunda desteğini artırmaya hazır. AB, Lübnan'ın tüm ortaklarını LAF'ı güçlendirmeye katkıda bulunmaya çağırıyor ve uygun şekilde bu tür çabaların uluslararası koordinasyonunu kolaylaştırmaya hazır. Mevcut acil durumda, Lübnan'daki BM misyonu (UNIFIL) da temel bir istikrar rolü üstlenmektedir. BM barış güçlerinin güvenliği ve emniyeti en önemli unsurdur; tüm tarafları UNIFIL'in önemli misyonunu korumaya ve desteklemeye çağırıyoruz. AB ve Üye Devletleri, UNSC kararları çerçevesindeki rolünü güçlendirmek de dahil olmak üzere, UNIFIL'in misyonunun gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için UNIFIL'e olan istikrarlı desteklerini geliştirmeye hazırdır. Bu ihtiyaç anında, tüm Lübnan liderleri artık ulusal çıkarları ön planda tutmalı ve özellikle bir Cumhurbaşkanı seçerek ve tam teşekküllü bir hükümet kurarak Lübnan'ın devlet kurumlarının işleyişini yeniden sağlamak için birlikte çalışmalıdır. AB, Lübnan'ın devlet kurumlarının konsolidasyonunda ve iyileşmesi için gereken adımları atmasında yardımcı olmaya hazırdır" dedi.
TEHRAN TİMES'TAN SAVAŞ ÇAĞRISI: BİZ HAZIRIZ
İran'ın Tehran Times gazetesi, dün İsrail'e gerçekleştirilen saldırı sonrası 'Biz hazırız' manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı. Haberde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından atılan füzelerin yüzde 90 oranında hedefleri vurduğu belirtildi ve "Siyonistler İran'ın istihbarat ve operasyonel kabiliyetleri konusunda dehşete düştü" ifadesi yer aldı.
HİZBULLAH VE İSRAİL ASKERLERİ ARASINDA SAVAŞ
Hizbullah bu sabah Lübnan'a sızmaya çalışan İsrail askerleriyle çatıştığını ve sınır ötesindeki İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Hizbullah savaşçılarının Adaysseh köyüne sızmaya çalışan İsrailli düşman piyade kuvvetleriyle karşı karşıya geldiği ve onlarla çatıştığı belirtildi. Hizbullah ayrıca savaşçılarının sınırın üç farklı noktasından İsrail güçlerini roket ve toplarla hedef aldığını açıkladı.
İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME
ABD'li New York Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, İran İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlattı. İran'ın İsrail'i hedef almak için en gelişmiş silahlarından bazılarını kullandığını yazan NYT, Tahran'ın daha önce kullanmadığı Fettah füzelerinin de kullanılmış olabileceğini öne sürdü.
İSRAİL'DEN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI
Lübnanlı bir güvenlik kaynağı AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Çarşamba sabahının erken saatlerinde en az beş İsrail hava saldırısının Beyrut'un güney bölgelerini vurduğunu söyledi. İsrail ordusu, Hizbullah'a ait mevzileri hedef aldığını belirterek kentteki çok sayıda bina için tahliye emri verdi.Uluslararası ajanslar bölgede çok sayıda patlama meydana geldiğini ve kentten dumanların yükseldiğini duyurdu.
"İSRAİL İRAN'A SALDIRIRSA TÜM ALTYAPILARI HEDEF ALINIR"
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.
Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.
Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.
İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." dedi.
Söz konusu operasyonda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken Bakıri, "Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapıları hedef alınır." ifadelerini kullandı.
Bakıri, "Umut ediyoruz ki, ABD önceki tavrından vazgeçer, bu suç makinasını (İsrail'i) durdurur da bölge huzur bulur." şeklinde konuştu.
KAMALA HARRİS: İRAN, ORTA DOĞU'DA TEHLİKELİ BİR GÜÇ
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." dedi.
Harris, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınayan Harris, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yapan Harris, Tel Aviv'in kendini en iyi şekilde savunabildiğinden her zaman emin olmak istediklerini kaydetti.
Harris, "İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüm sarsılmaz. İran'a ve İran destekli teröristlere karşı ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmak için gereken adımları atmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
İSRAİL'İN GAZZE'DE OKUL VE YETİMHANEYİ VURDU
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.
Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 17 kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
KATİL İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI TEHDİDİ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk ve Şuveyfat Amrusiye mahallelerinin sakinlerine "Hizbullah tesislerine yakın oldukları" gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulundu.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Paylaşımında Hreyk Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli olan binaların sakinlerinden binaları acilen tahliye etmelerini istedi.
Diğer bir paylaşımında da Şuveyfat Amrusiye Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerine binaları tahliye etmeleri çağrısında bulundu.
Binaların "Hizbullah tesislerine yakın olduklarını" ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yaptı.
Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtti.
İSRAİL HİZBULLAH'A AİT BİR KOMUTANI ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü.
Ordunun X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında, İran'dan ve onun ajanlarından Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim" komutanı Kasir'in öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, Kasir'in "Hizbullah'ın en önde gelen liderlerinden, İran-Hizbullah-Suriye terör ekseninde aktif taraflardan ve İran rejimine yakın bir kişi" olduğu vurgulandı.
Ordunun açıklamasında, Kasir'in, stratejik savaş malzemelerinin Lübnan'daki Hizbullah'a aktarılmasına yönelik yüzlerce operasyonu sevk ve idare ettiği, Hizbullah'ın hassas füze projesinin geliştirilmesini ve örgütün iç cepheyi ve İsrail'deki diğer hedefleri hedef alan saldırı yeteneklerinin geliştirilmesini yönettiği aktarıldı.
Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL LÜBNAN'I VURUYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.
Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.
Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi alınamadı.
"İRAN HIZLI, KARARLI VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ CEVAP VERİR"
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaşıldı. Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.
Mektupta, söz konusu ihlallerin arasında İran'ın resmi misafiri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, Lübnan'da büyükelçisinin yaralanması, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey İranlı askeri danışmana yönelik suikastlar bulunduğu kaydedildi.
Saldırıların masum sivilleri hedef alan "siyonist rejimin" aksine etik prensipler ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sadece askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldığı ifade edilen mektupta, BMGK'nin temel görevini yerine getirmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Mektupta, BMGK'nin hareketsiz kalmasının İsrail'in tüm kırmızı çizgileri ihlal etmesine imkan tanıdığı kaydedilerek, bunun İran'a uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkını muhafaza etmekten başka seçenek bırakmadığı savunuldu.
İran'ın "terörist İsrail rejimini" yeni bir saldırganlığa karşı şiddetle uyardığı vurgulanan mektupta, İran'ın çıkarları, toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma hakkı bulunduğu bildirildi.
Mektupta, İsrail'in yeni bir saldırısı karşısında hiçbir çekince olmadan "İran'ın karşılığının hızlı, kararlı ve daha önceden çok daha güçlü" olacağı uyarısına yer verildi. BMGK'nin kararlı ve acil bir şekilde İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'de işlediği savaş suçlarını durdurması çağrısı yapılan mektupta, ancak bu şekilde kapsamlı bölgesel savaşın engelleneceğine işaret edildi.
İRAN FÜZELERİN FIRLATILDIĞI ANLARI PAYLAŞTI
İran, İsrail’e fırlattığı balistik füzelerin fırlatıldığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, çok sayıda balistik füzenin ateşlendiği görüldü.
IRAKLILAR SALDIRIYI KUTLADI
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılar sonrası sevinç gösterisinde bulundu.
İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.
BAZI FÜZELER BATI ŞERİA'YA DÜŞTÜ
NETANYAHU: İRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK
Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı. İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.
"KİM SALDIRIRSA ONA SALDIRACAĞIZ"
Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü. İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.
BMGK İSRAİL VE LÜBNAN İÇİN " ACİL" TOPLANIYOR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.
ACİL OTURUMU FRANSA TALEP ETTİ
Bugün BMGK dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği, oturuma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, BMGK acil oturumunun 2 Ekim'de TSİ 17.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.
Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.
ABD DURUM ODASINDAN TAKİP EDİYOR
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.
Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.
"BIDEN TALİMAT VERDİ"
Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine yer verildi.
"ORTA DOĞU'DA GÜÇLÜ SALDIRILAR DÜZENLEYECEĞİZ"
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari İran'ın füze saldırılarına ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Hagari, İran'ın düzenlediği füze saldırılarının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savundu.
İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasite" faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi.
İSRAİL HAVA ÜSSÜNÜN VURULMA ANLARI A HABER'DE!
İran'ın İsrail'e düzelediği balistik füze saldırısında İsrail Hava Üssü hedef alındı. İran'ın hava üssünü vurduğu o anlar A Haber ekranlarına yansıdı. İran hava üssünün vurulmasına ilişkin "55 füzeyle Nevatim hava üssünü yeryüzünden sildik" açıklamasını yaptı.
İRAN FÜZELERİNE ABD MÜDAHALESİ
İran'dan İsrail’e fırlatılan füzelere, Suriye’de konuşlu ABD üslerindeki hava savunma sistemleri müdahale etti.
Kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef’ten ve Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22’den ateşlenen hava savunma bataryaları, en az 20 füzeyi imha etti.
Füzelerin imhası sırada üste bulunan ABD askerlerinin zarar görüp görmediği bilinmiyor. ABD tarafından söz konusu müdahale ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD: DÜNYA İRAN'I KINAMALI
PEZEŞKİYAN: İRAN'LA ÇATIŞMAYA GİRMEYİN
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.
İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
"NETANYAHU YANIT VERECEĞİMİZİ BİLSİN"
Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."
İSRAİL: SALDIRININ BİR BEDELİ OLACAK
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füze saldırısının "bir bedeli olacağını" ve buna karşılık vereceklerini belirtti. Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası basın toplantısı düzenlendi.
"PLANLARIMIZ VAR"
İran'ın saldırıları nedeniyle hem savunma hem de saldırı pozisyonunda "alarm" durumunda olduklarını söyleyen Hagari, "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.
Hagari, "İran'a yönelik saldırının yakın bir gelecekte mi yapılacağı" yönündeki soruya "en üst düzeyde hazırlıklı oldukları" cevabını verdi.
TAHRAN'DA MİSİLLEME KUTLAMASI A HABER'DE!
İran'ın hipersonik füzeli İsrail saldırısı başkent Tahran'ın meydanlarında kutlandı. Kutlama anları A Haber ekranları anbean yansıdı.
HAMANEY EMRİ VERDİ
İsrail'e saldırı emrini İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in verdiği belirtildi. Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi.
İranlı yetkililer Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğunu ifade etti.
FÜZELER DEMİR KUBBE'Yİ AŞTI
İran'ın balistik füzeli saldırı sonrası Tel Aviv'den çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.
İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in Demir Kubbesi'ni aştığı anlar A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.
İSRAİL'DE SALDIRI! 8 ÖLÜ
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü. Haberde iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.
İSRAİL POLİSİ: 6 ÖLÜ VAR
İsrail polisi, akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 6 olduğunu duyurdu. Akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İsrail polisinden yeni bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca 2 saldırganın da olay erinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.
"AMERİKA İSRAİL'İ KORUMAYA HAZIR"
Beyaz Saray ise Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.
"HANİYE VE NASRALLAH SALDIRILARINA KARŞILIK"
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
"YANIT VERİRSENİZ YIKICI KARŞILIĞI OLUR"
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.
İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ!
İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.
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