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İsrail'in Şam saldırısının nedeni belli oldu! Nasrallah'ın damadı öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 22:58 Güncelleme: 02.10.2024 23:27
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İsrail’in Şam saldırısının nedeni belli oldu! Nasrallah’ın damadı öldürüldü

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu bildirilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şam'daki saldırının sebebi belli oldu. Sky News Arabia'ın haberine göre, Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kassir, İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

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