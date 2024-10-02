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İran'dan katil İsrail'e tehdit: İran'a saldırırsa tüm altyapıları hedef alınır

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:20
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İran’dan katil İsrail’e tehdit: İran’a saldırırsa tüm altyapıları hedef alınır

Gazze ve Lübnan'ı hedef alan İsrail'e yönelik İran akşam saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirdi. İran kaynaklarına göre 500'e yakın füze ateşlendi, ses hızını aşan füzeler de kullanıldı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.

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