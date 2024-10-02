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İran’da Türk nüfusu kaç? İran nüfusunun yüzde kaçı Türklerden oluşuyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 07:38
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İran’da Türk nüfusu kaç? İran nüfusunun yüzde kaçı Türklerden oluşuyor?

İran, geniş etnik çeşitliliğiyle dikkat çeken bir ülke olmasına rağmen, ülkedeki Türk nüfusuna dair kesin rakamlar belirsizliğini koruyor. Farklı kaynaklar, İran'da yaşayan Türklerin sayısını farklı şekillerde tahmin ediyor ve bu tahminler arasında büyük farklar bulunuyor. Bazı araştırmalar Türk nüfusunun 20 milyon civarında olduğunu öne sürerken, diğerleri bu sayının 35 milyona kadar çıkabileceğini belirtiyor. İşte İran’daki Türk nüfusuna dair çeşitli kaynaklardan elde edilen rakamlar ve bu konunun arka planına dair önemli detaylar...

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