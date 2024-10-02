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Kerkük'te DEAŞ saldırısı! 4 Irak askeri öldürüldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 17:50
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Kerkük’te DEAŞ saldırısı! 4 Irak askeri öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Uzaktan kumanda ile düzenlenen saldırıda 4 Irak askerinin öldüğü açıklandı.

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