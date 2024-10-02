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Yeniden Refah Partisi'nde istifa! Batman'da 2 belediye başkanı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 02.10.2024 21:21
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Yeniden Refah Partisi’nde istifa! Batman’da 2 belediye başkanı...

Batman'da Yeniden Refah Partisi'nden seçilen 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Beşiri İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve merkeze bağlı Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, seçildikleri Beşiri ve Balpınar'da halka daha iyi hizmet verebilmek için belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldıklarını söyledi.

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