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Katil Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Ulaşamayacağımız yer yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 21:33 Güncelleme: 30.09.2024 21:56
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Katil Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Ulaşamayacağımız yer yok

Orta Doğu'da gerilim her geçen daha da tırmanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran halkına seslendiği mesajında rejimin İran halkını uçuruma götürdüğünü belirterek "Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur.” dedi.

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