CANLI | Orta Doğu'da ateş çemberi! İran İsrail'e füzeleri ateşledi | A Haber sıcak bölgede

14:29 01 Ekim 2024

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilmiş sivillere temel ihtiyaç malzemesi ulaştırılması için uluslararası yardımların arttırılması çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı sonucu ortaya çıkan yerinden edilme krizine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve yardımda bulunan ülkelerin büyükelçileriyle bir toplantı yaptı.

Toplantıya BM Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi temsilcileri ve bazı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Lübnan Başbakanı Mikati, Lübnan'ın tarihin en kritik dönemeçlerinden birinde olduğu belirterek "İsrail'in yürüttüğü yıkıcı savaş nedeniyle yaklaşık bir milyon insanın yerinden edildiği bir dönemde bir araya geliyoruz." dedi.

Lübnan hükümetinin önceki krizlerde olduğu gibi BM kurumlarıyla işbirliği yapma konusunda kararlı olduğunu aktaran Mikati, yerinden edilmiş sivillere temel ihtiyaç malzemesi sağlama çabalarının arttırılması çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Mikati, BM ve Arap ülkelerinin devam eden desteği için teşekkür etti.