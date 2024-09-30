CANLI | Orta Doğu'da ateş çemberi! İran İsrail'e füzeleri ateşledi | A Haber sıcak bölgede
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı karadan işgale başladı. 18 yıl sonra işgal tankları Lübnan'a girerken, terör devleti operasyona "Kuzey Okları" adını verdi. ABD'nin saldırı uyarısının ardından İran'dan İsrail'e doğru füze saldırısı düzenlendi. İran'ın balistik füzeli saldırısının ardından Tel Aviv'de siren sesleri çalmaya başladı. İşgal kabinesi ise acil toplanma kararı aldı. A Haber ekibi bölgeden gelişmeleri anbean aktarıyor.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Nasrallah'ın cansız bedeni 29 Eylül 2024 tarihinde binanın enkazından çıkarıldı.
Hizbullah'ın Nasrallah yerine Genel Sekreter olarak Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i seçtiği iddia edilmişti. Hizbullah'tan yapılan açıklamada bu iddia yalanlanırken, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi. Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.
İRAN'DAN AÇIKLAMA! "HANİYE VE NASRALLAH SALDIRILARINA KARŞILIK"
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
"YANIT VERİRSENİZ YIKICI KARŞILIĞI OLUR"
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.
"AMERİKA İSRAİL'İ KORUMAYA HAZIR"
Beyaz Saray ise Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.
İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI!
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ!
İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.
HZİBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ!
İSRAİL KABİNESİNDE "İRAN" ALARMI! ACİL TOPLANIYOR
İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi.
İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi. Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.
İSRAİL BASINI YAZDI: "İRAN YAKIN ZAMANDA SALDIRABİLİR"
İsrail ordu radyosunun ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, "İran'ın bugün İsrail'e füze saldırısı düzenleme niyetinde olduğunu gösteren belirtiler var." ifadesi kullanıldı.
İsrail devlet televizyonunun haberinde de ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın yakın zamanda İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler mevcut." dediği aktarıldı.
"HAZIRLIĞA DAİR İŞARETLER VAR"
Kanal 12'nin haberinde de "Beyaz Saray'dan bir kaynak, ABD'nin, İran'ın yakında İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretleri tespit ettiğini söyledi." ifadesine yer verildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadelerini kullanmıştı.
İSRAİL BEYRUT'UN GÜNEYİNDE HASTANE BOMBALADI
İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde İsrail’in, başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiyeh’deki Zahraa Hastanesi'nin ve Jnah’ta yerinden edilmiş binlerce insanın barındığı sığınağa 500 metreden az bir mesafede bulunan bir binayı vurduğu aktarıldı.
"HASSAS BİR SALDIRI"
Haberlerde, iki saldırının ardından İsrail’in Kuveyt Büyükelçiliği yakınlarındaki bir binayı vurduğu ifade edildi. İsrail ordusu, “Beyrut'ta hassas bir saldırı” gerçekleştirdiğini belirterek, saldırılarla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.
İRAN'IN SALDIRI İDDİASI SONRASI NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA
Netanyahu, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler olduğu" yönündeki açıklamasının ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.
"İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi.
"BAŞARI SUİKASTLARI"
Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.
"BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ"
"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.
ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN UYARI
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.
SALDIIR İDDİASI SONRASI AÇIKLADILAR
Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi. Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.
İRAN BALİSTİK FÜZELİ SALDIRI MI YAPACAK? ABD UYARDI
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadesini kullandı.
Adının açıklanmasını istemeyen kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"SALDIRININ SONUÇLARI AĞIR OLUR"
ABD'li yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." dedi.
LÜBNAN'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİ
TEL AVİV YAKINLARINA FÜZE
Lübnan'dan Hizbullah'ın, Tel Aviv çevresinde İsrail ordusunun siber istihbarat birimi ve Mossad'ın üssünü hedef almak için fırlattığı roketlerden biri otoyola düştü.
İsrail'in başkenti Tel Aviv çevresinde saldırı alarmları geniş bir bölgede çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi.
Lübnan'dan atılan bir roket Tel Aviv yakınlarındaki otoyola düştü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, diğer bir şoförün de hafif yaralandığını açıkladı.
HİZBULLAH'TAN ENVANTERİNDEN YENİ BİR ROKET AÇIKLADI
Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki İsrail ordusunun siber istihbarat birimi, "8200 Birimi" ve Mossad'ın kullandığı "Glilot" adlı üssü hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık, Lübnan toprağını ve halkını korumak için bu üssün "Fadi-4" isimli envanterinde yeni açıkladığı roketle hedef aldığını ilan etti.
MİKATİ'DEN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilmiş sivillere temel ihtiyaç malzemesi ulaştırılması için uluslararası yardımların arttırılması çağrısında bulundu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı sonucu ortaya çıkan yerinden edilme krizine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve yardımda bulunan ülkelerin büyükelçileriyle bir toplantı yaptı.
Toplantıya BM Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi temsilcileri ve bazı ülkelerin büyükelçileri katıldı.
Lübnan Başbakanı Mikati, Lübnan'ın tarihin en kritik dönemeçlerinden birinde olduğu belirterek "İsrail'in yürüttüğü yıkıcı savaş nedeniyle yaklaşık bir milyon insanın yerinden edildiği bir dönemde bir araya geliyoruz." dedi.
Lübnan hükümetinin önceki krizlerde olduğu gibi BM kurumlarıyla işbirliği yapma konusunda kararlı olduğunu aktaran Mikati, yerinden edilmiş sivillere temel ihtiyaç malzemesi sağlama çabalarının arttırılması çağrısında bulundu.
Lübnan Başbakanı Mikati, BM ve Arap ülkelerinin devam eden desteği için teşekkür etti.
GAZZE'DE CAN KAYBI YÜKSELİYOR
İsrail'in 361 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 638'e yükseldi
HİZBULLAH "KARADAN İŞGAL SALDIRISI"NI YALANLADI
Hizbullah, İsrail'in Lübnan topraklarında bazı noktalara karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerine ilişkin açıklamasını yalanladı.
Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afifi, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a girdiği yönündeki tüm iddialarının yalan olduğunu" vurguladı.
İsrail ordu güçleri ile Hizbullah arasında henüz karadan hiçbir çatışma yaşanmadığını ifade eden Afifi, "Hizbullah'ın Lübnan topraklarına girmeye cesaret eden veya girmeye çalışan düşman kuvvetleriyle doğrudan mücadeleye; onlara en büyük kayıpları verdirmeye hazır olduğunu" ifade etti.
Afifi, İsrail'in İsrail istihbarat teşkilatı "Mossad"ın karargahı ile 8200 numaralı üssün vurulmasının sadece bir başlangıç olduğunu kaydetti.
HUSİLER'DEN İHA'LARLA OPERASYON
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) iki askeri operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yafa bölgesinde İsrail askeri noktalarını "Yafa" isimli insansız hava aracıyla (İHA), Eylat kentindeki Umm er-Raşraş bölgesindeki İsrail askeri noktalarını Samad-4 tipi İHA'larla hedef aldıklarını ifade etti.
"Hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini" kaydeden Seri, "İsrail-Amerikan saldırılarına, tüm ülke ve halkları boyun eğdirmeyi amaçlayan planlarına karşı İslam alemini savunan Filistin ve Lübnan'daki mücahitleri selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DEN KARA İŞGALİ AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Saldırının, sadece bölge ülkelerini değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır."
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, uluslararası hukukun gereğini yapması ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri alması gerektiği ifade edilen açıklamada, İsrail tarafından işlenen her suçun, "uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbe" olduğu vurgulandı.
Açıklamada, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adımın "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması" olduğuna dikkat çekilerek Gazze'ye barış getirilmesinin tüm insanlığın sorumluluğu olduğu hatırlatıldı.
"MOSSAD KARARGAHINI HEDEF ALDIK"
TELEVİZYON BİNASI VURULDU
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen "es-Sirat Kültür Kanalı" isimli televizyonun binasına hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde yer alan Sirat Kültür Kanalı'nın binasının da aralarında bulunduğu birkaç yeri hedef aldı.
Bölgeye yönelik gece düzenlenen İsrail hava saldırılarında can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Sirat Kültür Kanalı, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden hava saldırılarında hedef alınan ilk yayın kuruluşu oldu.
TERÖR ORDUSUNDA LÜBNANLILARA UYARI
İsrail ordusu, Lübnanlılara "Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine araçla geçmemeleri" uyarısında bulundu.
İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güney sakinlerine acil uyarı" şeklinde bir çağrı yaptı.
Ülkenin güney bölgelerinde "şiddetli savaşın" olduğu ve Hizbullah mensuplarının siviller arasına karıştığını iddia eden Adraee, can güvenlikleri için Lübnanlıların Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine araçlarla geçmemeleri uyarısı yaptı.
İsrail ordu sözcüsü, bunun ikinci bir uyarıya kadar geçerli olduğuna işaret etti.
Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde güneydeki Marcayun ve Hasbaya arasındaki yolu bombalaması sonucu ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.
Haberde, İsrail'in söz konusu tehdidinden sonra ülkenin güneyinden kuzeye yeni bir göç dalgasının başladığı aktarıldı.
NATO: ENDİŞE DUYUYORUZ
NATO Genel Sekreterliğini Mark Rutte'ye devretmeye hazırlanan Jens Stoltenberg, NATO'nun Lübnan'daki durumla ilgili derin endişe duyduğunu, müttefiklerin hem Gazze hem de Lübnan'da gerginliği azaltma ve siyasi çözüm çabalarını desteklediğini söyledi.
Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Rutte'ye görevi teslim etmesi için düzenlenen tören öncesinde basına açıklamalarda bulundu.
Lübnan'daki durumla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Tabii ki Lübnan'da olup biteni yakından takip ediyoruz ancak NATO'nun orada belirli bir rolü yok." dedi.
Stoltenberg, şunları kaydetti:
"Bu nedenle elbette bir İttifak olarak, oradaki tüm ortaklarımızla temas halindeyiz. Elbette düşmanlıkların mümkün olan en kısa sürede sona ermesini umuyoruz. Orta Doğu'da ve Lübnan'da gördüğümüz tırmanıştan derin endişe duyuyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin hem Gazze'deki devam eden düşmanlıklara hem de Lübnan'daki duruma yönelik gerginliği azaltma ve siyasi bir çözüm bulma çabalarını destekliyoruz."
LÜBNAN ORDUSU BAZI GÖZLEM NOKTALARINI YENİDEN KONUMLANDIRDI
Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde İsrail sınırında yer alan bazı gözlem noktalarını yeniden konumlandırdıklarını bildirdi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin birçok bölgesine yönelik artan hava saldırılarına işaret edildi.
İsrail'in karadan saldırıları öncesinde Lübnan ordusunun güneydeki sınır hattından birkaç kilometre geri çekildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, güneyde orduya ait bazı gözlem noktalarının yeniden konumlandırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğü aktarıldı.
Dün gece görgü tanıkları, Lübnan ordusunun İsrail sınır hattında birkaç kilometre geri çekildiğini ifade etmişti.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.
"EN KÖTÜ DÖNEMİMİZDEYİZ"
HİZBULLAH İSRAİL'İN KUZEYİNDEKİ BÖLGELERİ TOP VE FÜZELERLE VURDUĞUNU AÇIKLADI
Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde bulunan Ştula, Metula (Matalla) ve Avivim bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yapılan top ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Saldırıların, "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak" amacıyla yapıldığını belirten Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelerin vurulduğunu bildirdi.
Hizbullah, Ştula yasa dışı yerleşim biriminin kapısında bekleyen İsrail askerlerinin top atışıyla "doğrudan isabetle" vurulduğunu, Metula'da hareket halindeki İsrail askerlerinin füzeyle hedef alındığını kaydetti.
Yukarı Celile bölgesindeki Avivim bölgesinin de topçu atışlarıyla vurulduğu da aktarıldı.
İsrail ordusu ise 98. Tümen kuvvetlerine bağlı komando ve paraşüt birliklerinin yanı sıra 7. Tugay zırhlı birliğinin "Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladığını" açıkladı.
Açıklamada, Lübnan'a yönelik "kara operasyonu öncesinde yapılan hazırlıklar kapsamında tatbikat düzenlendiği" bilgisine yer verildi.
KARA İŞGALİNİN İLK GÖRÜNTÜLERİ
Katil İsrail, Gazze'de katliam gerçekleştiren 98. Tümen'in Lübnan'a kara işgaline başlama anlarına ait görüntüleri paylaştı.
DUMANLAR YÜKSELİYOR
ŞAM'DA ÜST ÜSTE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.
SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi.
İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
TERÖR ORDUSU BEYRUT'A SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ
İsrail ordusunun, Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu.
İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.
İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.
Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.
İTALYA BAŞBAKANI MELONİ: BÖLGESEL DÜZEYDE GERİLİMİ AZALTMA ACİL VE GEREKLİDİR
İtalya, Orta Doğu'da gerilimi azaltmanın acil ve gerekli olduğu görüşünde
İsrail saldırısı altındaki Lübnan'daki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yapan Meloni, savunma ve dışişleri bakanlarıyla sürekli temas halinde olduğunu ve Lübnan'daki "dramatik durumu" yakından takip ettiğini bildirdi.
Meloni açıklamasında, "Sivillerin korunması, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan İtalyan birliğinin güvenliğinin garanti altına alınması, öncelik olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
BÖLGESEL DÜZEYDE GERİLİMİ AZALTMA ACİL VE GEREKLİDİR
Başbakan Meloni, "İtalya, İsrail ile Lübnan arasındaki sınırı istikrara kavuşturmak ve yerinden edilmiş insanların evlerine dönüşü için müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edecek. Bölgesel düzeyde gerilimi azaltma acil ve gereklidir ve İtalya, G7 Başkanı olarak da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Savunma Bakanı Guido Crosetto da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı, Başbakan Meloni'yi ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve buna devam edeceğini anlatarak, "Lübnan'daki İtalyan askeri korunaklı mevzilere ulaştı ve tedbir amaçlı şu anda sığınaklarda bulunuyorlar. UNIFIL, saldırıların doğrudan hedefi değil ancak çatışmaların düzeyi ve yoğunluğunun artmasının, durumu daha da zorlaştırdığı göz ardı edilmemeli." ifadelerini kullandı.
LÜBNAN'I TERK EDİN ÇAĞRISI YİNELENDİ
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de TG2 kanalına yaptığı açıklamada, "Durum son derece karmaşık, çatışmalar sürüyor. En yüksek güvenlik garantisi için İtalyan vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılması iyi olur." dedi.
İSRAİL: LÜBNAN'A KARADAN İŞGAL BAŞLADI
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.
Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.
SON 24 SAATTE DÜZENLENEN SALDIRILARDA 95 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalar, Bekaa, Baalbek ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıların bilançosu paylaşıldı.
Buna göre son saldırılarda 95 kişi ölürken, 172 kişi de yaralandı.
ASKERİ ÜSSE ROKET
BELÇİKA BAŞBAKAN YARDIMCISI PETRA DE SUTTER: "İŞGAL ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, "Lübnan'a planlanan karadan işgal, uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmektedir. Bu meşru müdafaa değil, topyekün savaş kışkırtıcılığıdır." ifadelerini kullandı.
De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'da "derhal ateşkes sağlanması gerektiğini" vurgulayarak, "Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplum İsrail'e azami yaptırımlarla karşılık vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Belçikalı siyasetçi, "Lübnan'a planlanan karadan işgal, uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmektedir. Bu meşru müdafaa değil, topyekün savaş kışkırtıcılığıdır." ifadelerine yer verdi.
FRANSIZ SİYASETÇİ MELENCHON: LÜBNAN'IN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR
Fransa'daki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon da X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan halkıyla dayanışma mesajı verdi.
Melenchon, "Felaket... Lübnan'ın işgali başladı. Lübnan'ın (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya karşı kendini savunma hakkı vardır. Uluslararası hukuku destekleyen ülkeler, Ukraynalılara yaptıkları gibi, Lübnan'a da bunu yapabilmesi için gerekli araçları sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
BÜYÜK PATLAMA A HABER'DE
İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu Dahiye'nin Laylaki bölgesinden dumanlar yükseldi. Beyrut'a yapılan o saldırının görüntüleri A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.
BIDEN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik "sınırlı kara operasyonu" ile ilgili durumun farkında ve İsrail'in planından tatminkar olup olmadığına ilişkin "Tahmininden daha fazla farkındayım ve onların (operasyonlarını) durdurmalarından tatminkar olurum. Şimdi hemen ateşkes olmalı." şeklinde konuştu.
BM'DEN LÜBNAN'DAKİ SİVİLLER İÇİN "ACİL KORUMA" ÇAĞRISI
BM raportörleri, Lübnan'da yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail ile Lübnan arasındaki "çatışmalardan" endişe duyulduğu bildirilen açıklamada, "Gerginliğin tırmanışını şiddetle kınıyoruz. Siviller acilen koruma altına alınmalı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında tırmanan çatışmanın insani ve jeopolitik bir felaketle tüm bölgeyi etkileme riski taşıdığı konusunda uyarı yapıldı.
Hizbullah'ın İsrail'e füzeler attığı, İsrail'in buna Lübnan genelinde ayrım gözetmeyen saldırılar ve büyük ölçekli hava saldırılarıyla yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, "Artan şiddet, Filistin dahil daha geniş bölgedeki sivillerin istikrarsızlığına ve devam eden acılarına büyük ölçüde katkıda bulunuyor. İsrail'in, Gazze'deki gibi Lübnan'a yönelik saldırılarında da uyguladığı yıkıcı şiddeti kınıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.
Açıklamada, İsrail'in "Hizbullah üyelerinin sivillerin arasında saklandığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı" iddiasıyla sivillere yönelik saldırıları haklı göstermeye çalıştığı da ifade edildi.
Çatışmaların acil olarak durdurulması çağrısının yer aldığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin rolünü tam olarak yerine getirmesinin yanı sıra şiddetin ve keyfi yerinden edilmelerin daha da artmasının gerektiği vurgulandı.
BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ
BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.
BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.
Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.
KARADAN İŞGAL BAŞLADI
İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.
Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti. 18 yıl sonra işgal tankları Lübnan'a girdi.
LÜBNAN'A 100'DEN FAZLA FÜZE...
İsrail ordu radyosunun haberinde, "Sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100'den fazla füze fırlatıldı." ifadesi kullanıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Orta Celile ve Hayfa Körfezi bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 10 füzenin atıldığının gözlemlendiği ve bazılarına müdahale edildiği belirtildi.
Kanal 12'nin haberinde de Batı Celile'deki Afik yerleşimi yakınındaki bir açık alana düşen füzenin yangına sebep olduğu aktarıldı. Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki yerleşim yerlerine "Fadi 1" füzeleriyle saldırı düzenlendiği kaydedildi. İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, "Fadi 1" füzesinin 220 milimetre çapında ve 80 kilometre menzile sahip olduğunu söylemişti.
LÜBNAN ORDUSU GÜNEYDEN ÇEKİLDİ
Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildiği bildirildi.
Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusuna ait birlikler sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi. Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.
İŞGAL ORDUSU SAVAŞ TOPLANTISINDA
ABD ORTA DOĞU'YA EK ASKER GÖNDERİYOR
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlikler nedeniyle bölgeye ek asker göndereceğini açıkladı.
İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURDU
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 45'e, yaralanan sivil sayısının ise 70'e yükseldiğini duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün geceden bu yana ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 45'e, yaralanan sivil sayısının ise 70'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, "Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, dün Sidon'un doğusundaki Ain al-Delb'e düzenlenen İsrail düşmanı saldırısında şehit sayısının 45'e, yaralı sayısının ise 70'e yükseldiğini belirtti" denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, bölgede saldırılar sonrasında yıkımı gösteren fotoğraflar yayınladı.
İSRAİL ATEŞKES İÇİN ŞART KOŞTU
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilerek silahsızlandırılmadıkça Lübnan'da bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini belirtti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Katz, aralarında Almanya, İngiltere, İtalya ve Kanada'nın da bulunduğu 25 ülkenin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.
Mektubunda Katz, "İsrail, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyecektir. İsrail'in ateşkesi kabul etmesinin tek yolu Hizbullah'ı Litani'nin kuzeyine taşımak ve silahsızlandırmaktır." ifadelerine yer verdi.
"Sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'a ilişkin tüm kararlarının tam olarak uygulanmasıyla ateşkesin sağlanabileceğini" ifade eden Katz, şunları kaydetti: "Bu olmadığı sürece İsrail, vatandaşlarının güvenliğini ve kuzey sakinlerinin bölgelerine dönüşünü sağlamak için uygulamalarını sürdürecektir."
Katz ayrıca Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında öldürülmesinin "Tel Aviv tarafından alınan en haklı ve önleyici tedbirlerden biri olduğunu" iddia etti.
NASRALLAH SONRASI HİZBULLAH'TAN İLK AÇIKLAMA
Hizbullah, Nasrallah suikastının ardından ilk kez görüntülü açıklama yaptı. Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım, "İsrail sivilleri, sağlık kurumlarını hedef alıyor." dedi. Kasım, "Halklar Nasrallah’ı seviyordu, Nasrallah Filistin’e aşıktı." ifadelerini kullandı. Naim Kasım, liderlik pozisyonlarını dolduracaklarını söylerken; İsrail'in olası kara saldırılarına karşı da "Hazırız." mesajı verdi.
İşte Naim Kasım'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır. Diğer mücahitlerin, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrallah ile birlikteydiler.
20 liderin katıldığı bir toplantı değildi. Sadece muhafızları, korumaları vardı.
İsrail katliamlar yapmaya, Lübnan'ınher bölgesinde suç işlemeye devam ediyor. Belirli köyleri, evleri hedef almaktadır. Sağlııkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir.
ABD de her türlü imkanla destek olmaktadır. İsrail'in suç ortağıdır. Sınırısız askeri desteğin yanı sıra her türlü ekonomik desteği de sağlamaktadır.
Bu vahşetin yanına kalacağına düşünüyorsa gerçekten yanılıyor.
Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok kayıp verdik.
Liderimizin şehtiliği başka bir organizasyonda yaşansaydı bu çökerdi ama ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımıyla olacak.
Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devame decektir. Komuta grubuyla liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir.
Nasrallah'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut.
Gereken her şey planlandığı gibi yapılacaktır. Kayıplara karşı planlarımız var.
Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz.
Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığıa hazırız.
Eğer kara saldırısı gerçekleştiricekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İSrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır.
Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak.
İSRAİL'DE ALARM VERİLDİ! SIĞINAKLARA GİDİN ÇAĞRISI
Lübnan Hizbullah'ından gelen saldırılar dolayısıyla İsrail'de kırmızı alarm devreye girdi. Golan Tepeleri başta olmak üzere pek çok bölge için uyarı verilirken İsraillilere sığınaklara girmeleri ve en az 10 dakika boyunca orada kalmaları söylendi.
ABD'DE İRAN ENDİŞESİ
ABD'li bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldırmasından endişe duyduğunu söyledi. Yetkili, Washington'ın ortak savunma hazırlıklarının sürdüğünü söylerken, CNN ise "ABD'nin askeri duruşunda değişiklikler" içerdiğini yazdı. ABD Başkanı Joe Biden ise dün yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini söyledi.
İSRAİL LÜBNAN SINIRINA TANK MI YIĞIYOR?
ABD gazetesi The Times, İsrail’in Lübnan’da kara saldırısına hazırlandığını iddia etti. The Times’a göre İsrail’in Lübnan'a karadan müdahale etmeye hazırlandığı, ülkenin kuzey sınırına yüzlerce tank yığdığı görüldü.
İSRAİL MEDYASI: NETANYAHU ATEŞKESE İLGİSİNİ KAYBETTİ
İsrail gazetesi Haaretz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan, Yemen ve Gazze'de saldırılarını arttırmaya devam ederken, "Netanyahu, esirlerin geri dönmesini sağlamak için Hamas ile ateşkes müzakerelerine 'ilgisini tamamen kaybetmiş' görünüyor" değerlendirmesi yaptı.
Haaretz, değerlendirmesinde "Netanyahu hala rehinelerin eve dönmesi için sözde çaba sarf ediyor ama pratikte tamamen Hizbullah ve İran'la kızışan cephelere odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.
Netanyahu hakkındaki değerlendirmede, Lübnan'da aldığı kararlarla övgü toplayan İsrailli liderin tüm cephelerde saldırıları sürdürmeye "kararlı" göründüğü, ateşkesin ise öncelikleri arasında en son sırada yer aldığı belirtildi.
FHKC'NİN 3 YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
HAMAS'IN LÜBNAN'DAKİ YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.
2006'DAN BU YANA BÖLGEDE İLK
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.
Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.
HİZBULLAH'TAN YENİ GENEL SEKRETER İDDİASINA YALANLAMA
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya organlarında hareketin genel sekreterliğine ilişkin çıkan haberlerin bir öneminin olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi. Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.
ABD'DEN AÇIKLAMA: ENGELLEMEYE KARARLIYIZ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu'daki çatışmaların bölgeye yayılmaması konusunda "kararlı" olduklarını belirtti.Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından paylaşılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonu boyunca ekibiyle, Ortadoğu'daki anlık gelişmeleri takip etti.
Açıklamada, "Kendisi (Austin) ve Savunma Bakanlığı liderleri, bölgedeki ABD vatandaşlarının ve güçlerinin korunmasına, İsrail'in savunulmasına ve caydırma ve diplomasi yoluyla durumun azaltılmasına odaklanmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Pentagon'un açıklamasında, Austin'in, ABD'nin İran ve İran destekli ortaklarının "durumu istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye" kararlı olduğu vurgulandı.
Savunma Bakanlığının, bölgede "önemli miktarda yetenek bulundurmaya" ve gelişen güvenlik durumuna göre kuvvetlerini dinamik tutmaya devam ettiği bilgilerine yer verilen açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD'nin savunma hava desteği yeteneklerinin "daha da güçlendirileceği" vurgulandı.
LÜBNAN'A KARA OPERASYONU İDDİASI
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Lübnan'da sınırlı bir kara "operasyonu" düzenlemeyi ciddi bir şekilde düşündüğü ancak ABD'nin bunun gerçekleşmemesi için İsrail'e benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığı öne sürüldü. Hükümetin, henüz bu konuda nihai bir karar almadığı aktarılan haberde, ABD'nin, İsrail ile Hizbullah arasında bir anlaşmaya varmak ve geniş bir askeri çatışmaya sürüklenmemek gerektiğine inandığı kaydedildi. İsrail basınına göre, olası kara "operasyonu" ile Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge kurulması amaçlanıyor.
LÜBNAN'DA 1 GÜNDE 105 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin birçok bölgesine yönelik devam eden şiddetli hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Ülkenin güneyinde yer alan Ankun beldesini hedef alan hava saldırıları sonucu en az 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, güneydeki Bint Cubey beldesinde de İsrail saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in Sur kentinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, hava saldırılarında bölgedeki Kana Devlet Hastanesi'nin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.
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