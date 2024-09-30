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ABD'den kara işgaline onay!  "İsrail Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 23:41
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ABD’den kara işgaline onay!  İsrail Lübnan’da kısıtlı bir operasyon yapacak

İsrail, Lübnan'a karşı kara işgaline hazırlanırken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Operasyon, Lübnan sınırında Hizbullah hedeflerini kapsıyor" denildi.

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