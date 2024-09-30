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Trump'a suikast girişimi: Zanlı suçsuz olduğunu savundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 20:51
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Trump’a suikast girişimi: Zanlı suçsuz olduğunu savundu

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimiyle suçlanan 58 yaşındaki Ryan Routh, mahkemede suçsuz olduğunu savundu.

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