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Başkan Erdoğan davet etti: Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiye'ye geliyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 00:39
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Başkan Erdoğan davet etti: Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ankara'da bugün yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki durum ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

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