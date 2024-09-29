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Nasrallah'ın ölümü sonrası İsrail'den itiraf! "Zorlu günler bekliyor"

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 00:20 Güncelleme: 29.09.2024 00:26
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Nasrallah’ın ölümü sonrası İsrail’den itiraf! Zorlu günler bekliyor

Nasrallah'ın Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "İsrail'i zorlu günler bekliyor. Hizbullah terör örgütünü yok etmeye ve savaşmaya devam etmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

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