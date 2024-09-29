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Biden'dan dikkat çeken Nasrallah açıklaması: Öldürülmesi adaletin bir ölçüsü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 29.09.2024 00:37 Güncelleme: 29.09.2024 01:02
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Biden’dan dikkat çeken Nasrallah açıklaması: Öldürülmesi adaletin bir ölçüsü

Orta Doğu'da gerilim zirveye çıktı. Geçtiğimiz gün İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Nasrallah’ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Hasan Nasrallah’ın İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesi, aralarında binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivilin de bulunduğu çok sayıda kurban için adaletin ölçüsüdür" dedi.

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