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Kamala Harris'ten Nasrallah açıklaması! "Her zaman İsrail'i destekleyeceğim"

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 01:00 Güncelleme: 29.09.2024 01:02
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Kamala Harris’ten Nasrallah açıklaması! Her zaman İsrail’i destekleyeceğim

Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail saldırılarında öldürülmesi sonrası ABD Başkan adayı Kamala Harris yaptığı açıklamada İsrail'e olan desteğini bir kez daha yineleyerek "Hasan Nasrallah ellerinde Amerikan kanı olan bir teröristti. Bugün, Hizbullah'ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuşmuştur” dedi.

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