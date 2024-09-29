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Papa'dan terör devleti İsrail'in Lübnan'ı bombalamasına tepki: Ahlaka aykırı bir eylem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 29.09.2024 22:00
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Papa’dan terör devleti İsrail’in Lübnan’ı bombalamasına tepki: Ahlaka aykırı bir eylem!

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in Lübnan'daki bombardımanları hakkında konuşurken, "her orantısız savunmanın ahlaka aykırı bir eylem" olduğunu söyledi.

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