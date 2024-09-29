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Orta Doğu'da tansiyon artıyor! Husiler: İsrail ile uzun soluklu savaşa gireceğiz

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 19:02
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Orta Doğu’da tansiyon artıyor! Husiler: İsrail ile uzun soluklu savaşa gireceğiz

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail ile uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirtti.

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