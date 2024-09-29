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İran destekli gruplar ABD güçleri ile Suriye'de çatıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 29.09.2024 02:29 Güncelleme: 29.09.2024 02:29
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İran destekli gruplar ABD güçleri ile Suriye’de çatıştı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi.

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