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Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak? Nasrallah'ın yerine "Haşim Safiyuddin" geçecek iddiası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:41 Güncelleme: 28.09.2024 18:46
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Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak? Nasrallah’ın yerine Haşim Safiyuddin geçecek iddiası

İsrail'in Beyrut'a saldırısında Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası yerine kim geçeceği tartışmaları devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Nasrallah'ın ölümünün ardından yerine kuzeni Haşim Safiyuddin'in geçebileceği iddia edildi.

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