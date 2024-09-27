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Slovenya Başbakanı Golob BM kürsüsünde Netanyahu’ya seslendi: Savaşı hemen durdur

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 27.09.2024 21:03 Güncelleme: 28.09.2024 01:26
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Slovenya Başbakanı Golob BM kürsüsünde Netanyahu’ya seslendi: Savaşı hemen durdur

Katil İsrail aylardır Gazze'de katliamlarını sürdürürken Netanyahu'ya ise tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Slovenya Başbakanı Robert Golob, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kürsüye vurarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "bu savaşı hemen durdurması" çağrısı yaptı. Ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise BM Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında "Bu kurumun (BM) temelini sarsan bir trajediye tanıklık ederken yüreğimiz kan ağlıyor." ifadesini kullandı.

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