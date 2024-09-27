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BM'de Türk heyetinden Netanyahu protestosu: Salonu terk ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 16:47 Güncelleme: 27.09.2024 16:52
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BM’de Türk heyetinden Netanyahu protestosu: Salonu terk ettiler

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti.

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