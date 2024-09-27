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Katil Netanyahu New York'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi! "Savaşı bitir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 27.09.2024 17:51 Güncelleme: 27.09.2024 18:23
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Katil Netanyahu New York’ta binlerce kişi tarafından protesto edildi! Savaşı bitir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde binlerce gösterici tarafından protesto edildi. Polisin talimatlarına uymayan çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Barış için Yahudilerin Sesi grubunun da yer aldığı gösteride protestocular, 'Rehineleri eve getir' ve 'Savaşı bitir' yazılı pankartlar taşıdı.

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