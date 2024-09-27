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Harry Potter'ın yıldızı Maggie Smith hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 16:45 Güncelleme: 27.09.2024 16:47
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Harry Potter’ın yıldızı Maggie Smith hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Smith'in ölüm haberi, oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

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