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Moody's'ten İsrail kararı! 2. kez kredi notunu düşürdü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 01:13 Güncelleme: 28.09.2024 01:29
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Moody’s’ten İsrail kararı! 2. kez kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's İsrail'in kredi notunu "A2"den "Baa1"e düşürürken ülkenin kredi notu görünümünü negatifte tuttu. Yapılan açıklamada İsrail ekonomisinin uzun vadede askeri çatışmadan dolayı daha önce beklenenden daha kalıcı bir şekilde zayıflayacağı değerlendirildiği belirtildi. Moody's şubat ayında da ülkenin kredi notunu "A1"den "A2"ye indiren Moody's, not görünümünü "negatif" olarak revize etmişti.

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