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Paris'te öğrencilerden Gazze'ye dev destek! "İsrail katil Sorbonne suç ortağı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 26.09.2024 20:59
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Paris’te öğrencilerden Gazze’ye dev destek! İsrail katil Sorbonne suç ortağı

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan bayraklarıyla "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesini istedi. Omuzlarında Filistin kefiyesi taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin", "İsrail katil, Sorbonne suç ortağı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

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