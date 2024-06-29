Tel Aviv'de cumartesi protestosu! On binlerce kişi sokaklara akın etti | Katil Netanyahu'ya protesto ateşi | Hükümete karşı öfke her hafta artıyor
İsrail yine bir cumartesi günü protestolara sahne oluyor. Başkent Tel Aviv'de Gazze için ateşkes çağrısıyla toplanan protestocular, İsrail Başbakanı Katil Binyamin Netanyahu'nun istifasını talep etti, caddeleri ateşe verdi. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak aktardı. Hacıalioğlu, protestoların bu cumartesi de oldukça kabalık olduğunu dile getirirken protestocuların acil bir şekilde ateşkes talep ettiklerini dile getirdi. İşte detaylar...
Katil Netanyahu'ya tepki gösteren İsrailliler esir anlaşmasının imzalanmasını talep ederken, erken seçim çağrısı yaptı. Tel Aviv sokaklarında yaşanan bu olaylar, ülkede politik gerilimin artmasına neden oldu.
Göstericiler, mevcut hükümetin politikalarını eleştirerek, özellikle Gazze Şeridi'nde sürdürülen politikalara son verilmesini istiyor. Ayrıca, esir takas anlaşmasının hemen imzalanması yönünde taleplerini dile getirdiler.
Tel Aviv sokaklarındaki protestoları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak görüntüledi. Hacıalioğlu protestoların bu cumartesi de oldukça kabalık olduğunu dile getirirken protestocuların acil bir şekilde ateşkes talep ettiklerini dile getirdi. İşte A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;
"Bu haftada enerji oldukça yüksek. Protestocular giydikleri tişörtler ve maskelerle hatta ellerine katıkları kelepçelerle katil ve suçlu olan Netanyahu'ya atıfta bulundular."
"Alanda hem esir yakınları bulunuyor hem de siyasi açıdan Netanyahu'yu istemeyen kişiler. Erken seçim olmasını isteyenlerde alanda bulunuyor. Herkesin ortak amacı yönetimin değişmesi ve sokaklarda buluşup isyanlarını dile getirdiler Netanyahu'yu protesto ateşine tuttular."
"Acil bir şekilde ateşkesin gelmesini ve anlaşmanın sağlanması gerektiğini belirtiyorlar. Burada tek bir grup yok farklı siyasi partilerde de farklı muhalefet grupları da yani birçok kişi bu alanda bulunuyor."
"Her cumartesi olduğu gibi bu alana geliyorlar ve bir çoğunun pankartında "şimdi anlaşma, şimdi ateşkes zamanı", "savaşa hayır" yazıyor."
"Özelikle Lübnan Hizbullah'ı ile yeni bir savaşa gidilecek mi önümüzdeki süreçte bunu da net bir şekilde göreceğiz. Rehine yakınları ellerinde fotoğraflarla ve pankartlarla bu noktada duruyorlar."
"Meydanlarda İsrail bayrakları oldukça fazla ama birde sarı bayraklar dikkat çekiyor. Bu bayrakların anlamı hızlı bir şekilde ateşkesin sağlanması hatta İsrail bayrağının üzerine de sarı bir logo koyuyorlar, Savaşın bitmesi ve rehinelerin dönmesini bir an önce talep ettiklerinden dolayı böyle bir sembolize işaret belirlemişler. Yakalarında da aynı sembolden var, yas dönemlerinde bir kurdele bağlanır aynı onun gibi bir anlam taşımakta."
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