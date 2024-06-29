Tel Aviv’de cumartesi protestosu! On binlerce kişi sokaklara akın etti | Katil Netanyahu’ya protesto ateşi | Hükümete karşı öfke her hafta artıyor

"Acil bir şekilde ateşkesin gelmesini ve anlaşmanın sağlanması gerektiğini belirtiyorlar. Burada tek bir grup yok farklı siyasi partilerde de farklı muhalefet grupları da yani birçok kişi bu alanda bulunuyor."

"Her cumartesi olduğu gibi bu alana geliyorlar ve bir çoğunun pankartında "şimdi anlaşma, şimdi ateşkes zamanı", "savaşa hayır" yazıyor."