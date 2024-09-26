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Yunanistan'da kan donduran iddia! Bir göçmen polis karakolunda darp sonucu öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 26.09.2024 21:19
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Yunanistan’da kan donduran iddia! Bir göçmen polis karakolunda darp sonucu öldü

Yunanistan'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA), bir göçmenin polis karakolunda darp sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Açıklamada, "Polis 2017'den beri ülkede oturma izni olan, kira kontratı ve düzenli bir işe sahip, sigortalı çalışan göçmeni, evsiz ve Yunanca konuşmayan biri olarak göstermeye çalışıyor." ifadesi yer aldı.

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