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ABD'li ekonomistten Türkiye analizi: Yıllık enflasyonda büyük düşüş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 18:22
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ABD’li ekonomistten Türkiye analizi: Yıllık enflasyonda büyük düşüş...

Ünlü ABD'li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yıllık enflasyonunda büyük bir düşüş yaşanacağını vurguladı. Hanke paylaşımında, "Türkiye toparlanma yolunda. Yıllık enflasyon oranını tam olarak yüzde 28,8 olarak ölçüyorum." ifadelerini kullandı.

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