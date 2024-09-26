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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan BM'de dünyaya net mesaj: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 17:52 Güncelleme: 26.09.2024 18:55
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan BM’de dünyaya net mesaj: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM 79. Genel Kurulu'nda konuştu. "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir" diyerek konuşmasına başlayan Abbas, katil İsrail'in şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'yi de andı. Abbas açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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