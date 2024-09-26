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İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı! 15 ölü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 17:45 Güncelleme: 26.09.2024 17:59
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İsrail Gazze’de sivillerin sığındığı okulu bombaladı! 15 ölü

İsrail Gazze'deki saldırılarına devam ederken bu kez de Cibaliya Mülteci Kampı'nda zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okul hedef aldı. Korkunç saldırılarda 15 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı.

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