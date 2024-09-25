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İngiltere'den örnek sosyal medya hamlesi: Hesap verecekler

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 16:48 Güncelleme: 25.09.2024 16:58
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İngiltere’den örnek sosyal medya hamlesi: Hesap verecekler

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDP) Araştırma Yöneticisi Callum Hood, İngiltere'de 26 Ekim 2023'te yasalaşan ve gelecek yıl tamamen yürürlüğe girecek "Çevrimiçi Güvenlik Yasası"nın sosyal medya şirketlerine yeni yükümlülükler yükleyeceğini ve platformların "hesap verebilir" pozisyonda olacağını bildirdi.

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