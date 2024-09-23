23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

BM'den İsrail'e Al Jazeera tepkisi: "Medya yayınlarını kısıtlama çabasının bir parçası"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 23.09.2024 20:34
ABONE OL
BM’den İsrail’e Al Jazeera tepkisi: Medya yayınlarını kısıtlama çabasının bir parçası

Birleşmiş Milletler (BM), Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisinin İsrail tarafından kapatılmasıyla ilgili, açıklamalarda bulundu. BM, açıklamasında, "Bu Gazze ve bölgede medya yayınlarını kısıtlama çabasının bir parçası." ifadeleri ile tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör