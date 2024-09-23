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Fas'ta sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 23.09.2024 22:25
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Fas’ta sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Fas'ın güneydoğusundaki Tata vilayetinde 21 Eylül'de bir otobüsün sel sularına kapılması sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığının Tata Vilayeti Bölge Temsilcisi Habib Aznak, tüm birimlerin, kayıp kişilerin bulunması için tüm lojistik ve insani araçları seferber ettiğini aktardı.

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