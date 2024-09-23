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ABD Orta Doğu’ya daha fazla asker konuşlandıracak

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 20:11
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ABD Orta Doğu’ya daha fazla asker konuşlandıracak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasının ardından ABD’nin Orta Doğu’ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı.

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