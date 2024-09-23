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Bektaşi Devleti planının arkasında İsrail ve Soros mu var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 09:32 Güncelleme: 23.09.2024 10:15
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Bektaşi Devleti planının arkasında İsrail ve Soros mu var?

Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'nın, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşmenin hemen ardından; ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times'a yaptığı "Egemen bir Bektaşi Devleti kuracağız" açıklamasının yankıları sürüyor. Açıklamanın zamanlaması dikkat çekerken, planın arkasındaki üst aklın Soros olduğu da iddialar arasında yer alıyor. Soros'un bu hamlesi ile Balkanlar'da olan faaliyetlerini güçlendirmeyi ve Arnavutluk ile Kosova ve Kuzey Makedonya arasındaki bağları koparmayı planladığı belirtildi. "Bektaşi Devleti" planına tepki gösteren Türkiye Alevi Federasyonu Başkanı Zeynel Abidin Koç, "Böyle bir devlete neden ihtiyaç duyulduğunu tam anlamış değilim." dedi.

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