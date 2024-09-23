23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump açıkladı: Kaybedersem bir daha yokum

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 06:29
ABONE OL
Trump açıkladı: Kaybedersem bir daha yokum

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, seçimi kaybetmesi durumunda bir daha başkanlık yarışına girmeyeceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör