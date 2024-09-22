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İran'da kömür madeninde metan gazı patlaması

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 09:09 Güncelleme: 22.09.2024 10:16
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İran’da kömür madeninde metan gazı patlaması

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

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