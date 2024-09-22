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İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:20
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İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'a ait 290 hedefin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

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