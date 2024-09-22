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Trump'tan Harris'in "CNN'de canlı yayında tartışalım" önerisini yanıt

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 06:32
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Trump’tan Harris’in CNN’de canlı yayında tartışalım önerisini yanıt

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in "23 Ekim'de CNN'de canlı yayında tartışalım" şeklindeki önerisini "tartışma için çok geç" diyerek reddetti.

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