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Stoltenberg'ten veda konuşmasında net mesaj! "Avrupa Türkiyesiz güvende değil"

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 22:26 Güncelleme: 19.09.2024 22:35
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Stoltenberg’ten veda konuşmasında net mesaj! Avrupa Türkiyesiz güvende değil

Görevinin son günlerinde olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı veda konuşmasında önemli mesajlar verdi. Stoltenberg ABD'yi kendini Avrupa ile ortaklıktan izole etmeme konusunda uyardı. Avrupa'ya da net mesaj veren Stoltenberg, Türkiye'nin önemine değinerek "Güney'de Türkiye, Kuzey'de Norveç ve Batı'da ABD, Kanada ve İngiltere olmadan Avrupa kıtasının güvenliğini öngörmek imkansızdır." şeklinde konuştu.

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